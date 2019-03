Was für ein Auftritt von Russell Westbrook!

Der Superstar der Oklahoma City Thunder hat sein Team in der NBA einmal mehr zum Sieg geführt. Gegen die Brooklyn Nets konnte sich OKC mit 108:96 durchsetzen. Westbrook hatte mit einem Triple-Double entscheidenden Anteil am Erfolg der Thunder. Der Guard zauberte 31 Punkte, zwölf Rebounds und elf Assists aufs Parkett. Für Westbrook war es bereits das 25. Triple-Double der Saison.

Zweitbester Werfer der Gastgeber war Paul George, der mit 25 Zählern und neun Rebounds nur knapp am Double-Double vorbeischrammte.

Nationalspieler Dennis Schröder lieferte nach seiner Gala bei Utah Jazz eine eher enttäuschende Leistung ab. Der deutsche Point Guard steuerte lediglich sieben Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists bei.

OKC auf Playoff-Kurs

Der bessere Start in die Partie gelang den Gästen. Bereits nach dem ersten Viertel stand eine komfortable Führung von acht Punkten auf der Anzeige. Bis zur Pause konnten die Nets ihr Polster sogar noch ausbauen. Nach der Halbzeit drehte OKC dann aber - vor allem in der Offensive - richtig auf und drehte das Duell zu ihren Gunsten. Bis rund sieben Minuten vor dem Ende bekamen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch in der Chesapeake Energy Arena zu sehen.

Dann übernahm OKC das Kommando und setzte sich kontinuierlich ab. Den Vorsprung gaben Westbrook und Co. bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand.

Mit einer Bilanz von 42 Siegen und 26 Niederlagen belegen die Thunder Platz drei im Westen und befinden sich auf Playoff-Kurs. Die Nets stehen in der Eastern Conference auf Rang sechs.