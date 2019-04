Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks eine weitere Niederlage einstecken müssen.

Auch eine starke Leistung des deutschen Superstars mit zwölf Punkten und sieben Rebounds konnte das 112:122 gegen die Memphis Grizzlies nicht verhindern.

Das Ergebnis stand beim vorletzten Mavs-Heimspiel in dieser Saison - der womöglich letzten von Nowitzki im Dallas-Trikot - im Duell zweier nicht für die Playoffs qualifizierten Teams jedoch nicht im Vordergrund. Die Mavs-Fans im American Airlines Center bescherten ihrem Publikumsliebling erneut einen speziellen Abend - und dieser zahlte dies gleich zu Beginn mit einem für ihn äußerst ungewöhnlichen Highlight zurück.

Ganze 18 Sekunden waren gespielt, als Nowitzki nach einem Pick-and-Roll mit Courtney Lee viel Platz in der Zone der Grizzlies hatte. Der 40-Jährige stürmte Richtung Korb und brachte dann die Zuschauer und seine Teamkollegen auf der Bank mit seinem ersten Dunk der Saison zur Ekstase.

Gepusht von dieser Aktion legten die Mavericks, die ohne den geschonten Super-Rookie Luka Doncic und die verletzten Dwight Powell und Jalen Brunson aufliefen, eine starke Anfangsphase hin und führten nach zehn Minuten und einem krachenden Dunk von Lee mit 30:21. Mit einem 13:0-Lauf, den Nowitzki mit einem Dreier beendete, drehten die Grizzlies das Spiel und setzten sich immer mehr ab. Spätestens beim 86:64 Mitte des dritten Viertels war die Partie frühzeitig zugunsten der Grizzlies entschieden.

Nowitzki verpasste im Spielverlauf einen weiteren Meilenstein seiner Karriere nur knapp. Er steht momentan bei 9999 Defensivrebounds und hat nun in den verbleibenden drei Saisonspielen noch die Chance als erst fünfter NBA-Spieler überhaupt die Marke von 10.000 Defensiv-Rebounds knacken. Zuletzt war Nowitzki in der ewigen NBA-Scorerliste an der Legende Wilt Chamberlain vorbei auf den sechsten Platz vorgerückt.

Topscorer der Mavericks bei der 48. Saison-Niederlage war Courtney Lee mit 21 Punkten, dich gefolgt von Justin Jackson (19). Maximilian Kleber kam auf sechs Zähler.

Bei den Grizzlies ragte Delon Wright mit dem ersten Triple Double seiner Karriere heraus (26 Punkte, 14 Assists, 10 Rebounds).

Nowitzkis Abschied naht

Nowitzki könnte am kommenden Mittwoch (Ortszeit) im texanischen Duell bei den San Antonio Spurs sein letztes NBA-Spiel nach 21 Jahren bestreiten.

Gelegenheit für den Abschied zu Hause im American Airlines Center hätte er tags zuvor gegen die Phoenix Suns. Bisher hat Nowitzki offen gelassen, ob er noch eine Saison dranhängt.