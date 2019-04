NBA-Draft: Basketball-Talent Joshua Obiesie von Würzburg gemeldet

Das deutsche Talent Joshua Obiesie strebt einen Wechsel in die beste Basketball-Liga der Welt an.

Der 18-Jährige vom Bundesligisten s.Oliver Würzburg wird beim NBA-Draft am 20. Juni in New York teilnehmen, das teilte seine Agentur assistency auf Twitter mit.

Der 1,98 m große Guard spielt seit November in Würzburg und erzielte in elf Ligaspielen im Schnitt 5,6 Punkte. Im FIBA Europe Cup, wo Würzburg im Finale steht, kam der Linkshänder in neun Begegnungen auf durchschnittlich 8,6 Zähler.

Anzeige

Obiesie für Länderspiele nominiert

Im Februar war Obiesie von Bundestrainer Henrik Rödl für die WM-Qualifikationsspiele gegen Israel (77:81) und Griechenland (63:69) nominiert worden, kam aber nicht zum Einsatz.

Zuletzt war Obiesie zum renommierten Nike Hoop Summit in Portland eingeladen worden, wo die besten Talente der Welt gegen eine Auswahl aus den USA spielten. Obiesie stand 6:42 Minuten auf dem Parkett, ohne einen Punkt zu erzielen.

DAZN gratis testen und die NBA-Playoffs live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Auch Dirk Nowitzki (1998) und Dennis Schröder (2013) hatten die Talentprobe vor diversen Scouts als Sprungbrett genutzt.