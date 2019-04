Der "Greek Freak" hat mit einer beeindruckenden Vorstellung NBA-Lautsprecher Joel Embiid in die Schranken gewiesen.

Im direkten Duell der MVP-Kandidaten führte Giannis Antetokounmpo seine Milwaukee Bucks zu einem knappen 128:122-Sieg über die Philadelphia 76ers des exzentrischen Centers.

45 Punkte, 13 Rebounds und sechs Assists standen am Ende für den Griechen zu Buche - eine historische Leistung! Seit Michael Jordan (am 3. November 1989) hat es laut ESPN kein Spieler mehr geschafft, solche Zahlen ohne einen einzigen Ballverlust aufzulegen.

Ganz nebenbei sind die Bucks durch den Sieg im Topspiel gegen den Ost-Dritten Philadelphia nicht mehr von Platz 1 in der Eastern Conference zu verdrängen und haben damit in den Playoffs Heimrecht bis in die NBA-Finals.

Antentokounmpo blockt Embiid vier Mal

Embiid legte mit 34 Punkten und 13 Rebounds für die Sixers, bei denen Topstar Jimmy Butler verletzt fehlte, zwar ebenfalls bärenstarke Zahlen auf - musste sich vom "Greek Freak" aber eine besondere Demütigung gefallen lassen.

Gleich vier Mal schmetterte Antetokounmpo Würfe des Centers auf der Luft. So oft wurde Embiid in seiner Karriere noch nie von einem einzelnen Spieler geblockt - ein herber Dämpfer für den selbsterklärten "unaufhaltsamsten Spieler der Liga".

Antetokounmpo untermauerte dagegen seine starken Aussagen vor dem Duell mit einer noch stärkeren Leistung.

"Wenn er denkt, dass er der unaufhaltsamste Spieler der Liga ist, schön für ihn", hatte der "Greek Freak" auf die Frage nach Embiids Selbstbeschreibung erklärt: "Offensichtlich ist er ein wirklich, wirklich guter Spieler. Aber ich denke, andere Leute sollten so etwas über dich sagen. Man sagt sowas nicht über sich selbst."

Bledsoe fliegt nach Wurf auf Embiid raus

Auch im Spiel gab es schnell Wirbel um Embiid - allerdings löste Bucks-Guard Eric Bledsoe selbst den Zwischenfall aus, durch den er schon nach zweieinhalb Minuten vom Parkett flog.

Nach einem getroffenen Dreier von Antetokounmpo schubste Bledsoe den Center in den Rücken, Embiid revanchierte sich und warf den Ball locker nach dem Bucks-Star.

Daraufhin verlor Bledsoe die Nerven und feuerte den Ball mit Wucht Richtung Embiid, traf ihn an der Brust. Als der Center auf seinen Gegner zustürmte, mussten die Schiedsrichter eingreifen und die Streithähne trennen.

Bledsoe wurde direkt disqualifiziert, Embiid kam mit einem technischen Foul davon.