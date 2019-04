Die Golden State Warriors haben das mit Spannung erwartete erste Gipfeltreffen mit den Houston Rockets gewonnen.

Nach 48 Minuten auf Messers Schneide hatte der Meister der vergangenen beiden Jahre mit 104:100 das bessere Ende für sich.

In der Best-of-Seven-Serie des Western Conference Halbfinals, das für viele bereits als vorweggenommenes NBA-Finale gilt, führen die Warriors damit 1:0.

In der heimischen Oracle Arena in Oakland war einmal mehr Kevin Durant Golden States bester Werfer. Der Superstar kam nach seinen jüngsten Gala-Auftritten mit 45 bzw. 50 Punkten gegen die L.A. Clippers dieses Mal auf 35 Zähler.

Mit Stephen Curry (18), Andre Iguodala, Draymond Green (beide 14) und Klay Thompson (13) punkteten auch die vier übrigen Warriors-Starter zweistellig.

Green schnupperte mit neun Rebounds und neun Assists am Triple Double.

Harden lässt zu viel liegen

Bei den Rockets blieb MVP-Kandidat James Harden über weite Strecken kalt.

Im Scoring-Duell mit Durant traf der Rockets-Star nur neun von 28 Würfen aus dem Feld (vier von 16 Dreiern). Dank 13 von 14 verwandelten Freiwürfen brachte es Harden wie sein ehemaliger Kollege bei den Oklahoma City Thunder dennoch auf 35 Punkte.

Bester Mann der Gäste war allerdings Eric Gordon, der 27 Punkte beisteuerte, mit zehn von 19 aus dem Feld aber wesentlich effizienter agierte. Point Guard Chris Paul kam auf 17 Zähler.

Der deutsche Rookie Isaiah Hartenstein blieb die komplette Spielzeit auf der Bank.

Hoffnung für die Rockets

Damit verteidigten die zuletzt schon öffentlich angezählten Warriors ihren Heimvorteil.

Die Rockets können dennoch in der Nacht auf Mittwoch erhobenen Hauptes in Spiel zwei gehen. Trotz einer deutlich schwächeren Quote aus dem Feld (41,9 Prozent zu 50,7 Prozent) hielten sie das Spiel bis in die Schlusssekunden offen.

In der ersten Runde hatte Golden State beim 4:2 gegen die Los Angeles Clippers deutlich mehr Mühe gehabt, als erwartet. (SERVICE: NBA-Playoffs)

Die Rockets hatten sich recht souverän 4:1 gegen Utah Jazz durchgesetzt.