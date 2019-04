Nach 82 Spielen in der Regular Season geht es nun in die heiße Phase der NBA. Ab dem 13. April spielen jeweils die acht besten Teams der Eastern Conference und der Western Conference in den Playoffs um den Titel.

Die Playoffs der NBA sind gespickt mit großen Namen. Neben dem den Bonston Celtics, mit 17 Titeln der Rekordmeister, ist auch der amtierende Meister Golden State Warriors im Teilnehmerfeld vertreten. Sie konnten die NBA zuletzt zweimal in Folge gewinnen.

SPORT1 liefert die wichtigsten Informationen zu den NBA-Playoffs 2019:

Anzeige

Der Modus der NBA-Playoffs

Aus der Eastern und aus der Western Conference ziehen die besten acht Mannschaften in die erste Runde der Playoffs ein. Die Conferences spielen zuerst ihren jeweiligen Meister aus, ehe im NBA-Finale die beiden Conference-Sieger aufeinander treffen.

In der ersten Runde der Playoffs kommt es in beiden Conferences zu folgenden Begegnungen. Der Erste der Regular Season spielt gegen den Achten der Regular Season. Der Zweite gegen den Siebten und so weiter.

Die Teams spielen eine "Best of 7"-Serie. Wer als erster vier Partien für sich entschieden hat, kommt eine Runde weiter.

Danach geht es in die Halbfinals und die Finals der Conferences. Der Spielmodus bleibt in allen Runden identisch.

Die Teilnehmer der NBA-Playoffs

1. Runde (ab dem 13. April):

Eastern Conference:

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons - Stand 0:0

Toronto Raptors - Orlando Magic - Stand 0:0

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets - Stand 0:0

Boston Celtics - Indiana Pacers - Stand 0:0

Western Conference:

Golden State Warriors - Los Angeles Clippers - Stand 0:0

Denver Nuggets - San Antonio Spurs - Stand 0:0

Houston Rockets - Utah Jazz - Stand 0:0

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder - Stand 0:0

Die Favoriten der NBA-Playoffs

Die Milwaukee Bucks und die Golden State Warriors haben ihre Conference gewonnen. In der zusammengelegten Tabelle liegen die Toronto Raptors als zweitbestes Team der Eastern Conference noch vor den Golden State Warriors. Diese drei Teams dürfen zum engen Favoritenkreis gezählt werden.

Die Deutschen in der NBA

In dieser Saison gab es sieben Spieler mit deutschen Wurzeln in der NBA. Von ihnen sind drei in den NBA-Playoffs vertreten. Dirk Nowitzki und Maxi Kleber (beide Dallas Mavericks) sind ebenso wie Isaac Bonga und Moritz Wagner (Los Angeles Lakers) nach der Regular Season ausgeschieden.

Für Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder), Daniel Theis (Boston Celtics) und Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) geht es allerdings weiter. Alle drei treten mit ihren Teams in der Western Conference an.

So können Sie die NBA-Playoffs LIVE verfolgen

SPORT1+ und DAZN übertragen regelmäßig Top-Spiele und Partien mit Beteiligung deutscher Spieler LIVE. Alle Partien können mit dem League Pass der NBA verfolgt werden.