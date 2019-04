Die Boston Celtics sind als eines der wenigen Teams zum Auftakt der NBA-Playoffs ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

Das Team von Trainer Brad Stevens setzte sich in Spiel eins gegen die Indiana Pacers dank einer erstklassigen Defense mit 84:74 (38:45) durch (Spielplan der NBA-Playoffs).

Besonders in der zweiten Halbzeit präsentierte sich Boston am eigenen Korb bärenstark. Im dritten Viertel gelang Indiana gerade einmal acht Zähler, während die Celtics 26 erzielten und für eine Vorentscheidung sorgten.

Kyrie Irving traf nur sechs seiner 17 Wurfversuche, war mit 20 Punkten gemeinsam mit Bankspieler Marcus Morris (20) aber bester Werfer seines Teams.

Al Horford trumpfte mit zehn Zählern, elf Rebounds und fünf Assists auf. Daniel Theis kam nur fünf Minuten zum Einsatz, schnappte sich aber immerhin drei Rebounds.

Bei den Pacers kam in der Starting Five nur Bojan Bogdanovic (12) auf eine zweistellige Punkteausbeute. Cory Joseph hielt mit 14 Zählern von der Bank noch am meisten dagegen.

