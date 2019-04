NBA-Playoffs: Harden und Houston Rockets schlagen Utah Jazz erneut

James Harden hat seine Ansprüche auf den MVP-Titel untermauert.

In Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie gegen die Utah Jazz legte Harden 32 Punkte, 10 Assists und 13 Rebounds aufs Parkett und verhalf seinem Team zu einem deutlichen 118:98-Sieg. Damit steht es in der Serie nun 2:0 für die Rockets.

Für "The Beard" war es das dritte Triple-Double in den Playoffs in seiner Karriere.

Anzeige

Rockets mit furiosem Start

An der Seite ihres Superstars kam Chris Paul auf 17 Zähler und P.J. Tucker kam auf 16 Zähler. Auf Seiten der Jazz waren Ricky Rubio und Royce O'Neale mit jeweils 17 Punkten die besten Werfer.

Die Rockets drückten von Beginn an aufs Gaspedal und führten bereits nach dem ersten Viertel mit 20 Zählern (39:19). Harden erzielte dabei zwei Punkte weniger als das komplette Team der Jazz. Auch im zweiten Viertel stellte sich bei den Gästen aus Utah keine Besserung ein - im Gegenteil: Houston konnte die Führung weiter ausbauen und ging mit einer 70:44-Führung in die Kabine.

Harden verwandelt Dreier im Fallen

Zu diesem Zeitpunkt hatte Harden bereits 25 Zähler auf dem Konto. Nicht mal ein Foul konnte ihn stoppen. Bei einem Dreierversuch wurde er von Thabo Sefalosha gefoult und ging zu Boden, aber sein Wurfversuch fand dennoch den Weg durch die Reuse. Der 29-Jährige saß auf dem Boden und wackelte mit den Schultern, während die Fans ihren Superstar feierten.

Neben einem furiosen Harden war auch die Wurfquote der Jazz schwach. Lediglich 39 Prozent der Würfe fanden den Weg in den Korb, während die Rockets 47 Prozent ihrer Würfe trafen. Vor allem von der Dreipunkt-Linie waren die Texaner mit 40,5 Prozent verwandelter Würfe bärenstark.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt in Salt Lake City Spiel drei und die Jazz brauchen dringend einen Sieg um ihre Chancen auf das Weiterkommen zu wahren.