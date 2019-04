Superstar Russell Westbrook hat sich unter besonderen Umständen einmal mehr in die Basketball-Geschichtsbücher eingetragen.

Der Point Guard der Oklahoma City Thunder legte beim 119:103-Erfolg gegen die Los Angeles Lakers 20 Punkte, 20 Rebounds und 21 Assists auf - und erreichte damit zuvor Einmaliges.

Ein 20/20/20-Spiel war in der Geschichte der NBA zuvor nur Wilt Chamberlain gelungen - vor über 50 Jahren: Am 2. Februar 1968 sammelte der Hall of Famer beim 131:121-Sieg seiner Philadelphia 76ers über die Detroit Pistons 22 Punkte, 25 Rebounds und 21 Assists.

Anzeige

Westbrook widmet Sieg erschossenem Nipsey Hussle

Für Westbrook war die Partie gegen die Lakers ein besonderes Spiel: Am 31. März war sein guter Freund und Rapper Nipsey Hussle in Los Angeles erschossen worden, Westbrook hatte sich wie zahlreiche andere NBA-Stars anschließend zutiefst betroffen gezeigt.

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Nach seinem historischen Auftritt dachte der 30-Jährige daher zuerst an seinen Freund: "Das war nicht für mich. Das war für meinen Bruder, das war für Nipsey", erklärte Westbrook kurz nach der Schlusssirene: "Ruhe in Frieden!"

Für Westbrook war das Triple-Double gegen die Lakers sein insgesamt 31. in der laufenden Saison: Mehr hatten in einer Spielzeit bisher nur Oscar Robertson (41 in der Saison 1961/62) und Westbrook selbst mit 42 in der Saison 2016/17 geschafft. Sollte der Anführer der Thunder in den verbleibenden vier Spielen der Regular Season zum Einsatz kommen, fehlen ihm insgesamt nur noch drei Assists, um zum dritten Mal in Folge über eine komplette Saison im Schnitt ein Triple-Double pro Spiel aufzulegen.

Im Schatten seines Teamkollegen erlebte Dennis Schröder unterdessen einen durchwachsenen Abend: Der Deutsche kam für OKC auf 15 Punkte, vier Rebounds und einen Assist, leistete sich allerdings auch drei Turnover und traf nur fünf seiner zwölf Würfe aus dem Feld.

Jetzt die neuesten NBA-Fanartikel kaufen - hier geht es zum Shop | ANZEIGE

Topscorer für die Thunder war Jerami Grant mit 22 Zählern, für Los Angeles kam Kentavious Caldwell-Pope auf 23 Punkte. Moritz Wagner stand in der Starting Five der Lakers und brachte es in 26 Minuten Einsatzzeit auf zehn Punkte (vier von neun aus dem Feld), vier Rebounds, einen Assist, einen Steal und einen Block.