Bei Instagram hat College-Phänomen Zion Williamson bekannt gegeben, dass er sich für den NBA-Draft im kommenden Juni angemeldet hat. In einem kurzen Video hat sich der Forward bei seinem Trainerteam, seinen Teamkollegen und den Fans der Duke Blue Devils bedankt.

Die zurückliegende College-Saison sei das "beste Jahr" seines Lebens gewesen, ließ der 18-Jährige seine Abonnenten wissen.

Williamson, der in den letzten Monaten vor allem mit seinen Dunkings auf sich aufmerksam machte, spielte mit Duke zwar eine beeindruckende Saison, bei March Madness war aber frühzeitig Schluss.

Nach dem Ausscheiden gegen Michigan State hatte der Forward kurz Zweifel an seinem Schritt in die NBA aufkommen lassen und gesagt, dass auch ein weiteres Jahr am College möglich wäre.

Nun hat Williamson aber wie erwartet seine College-Karriere endgültig für beendet erklärt und sich für den Draft angemeldet.