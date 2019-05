NBA, Playoffs: Aktionen von Rapper Drake sorgen für Wirbel bei Bucks

Die Aktionen von US-Rapper Drake am Rande des vierten Spiels zwischen den Toronto Raptors und den Milwaukee Bucks sorgen für erhitzte Gemüter.

Der Edelfan der Raptors hat in der Scotiabank Arena einen Platz direkt am Spielfeld und in der Nähe der Raptors-Bank. Nach verworfenen Freiwürfen von Bucks-Superstar Giannis Antetokounmpo war zu sehen, wie Drake sich darüber sichtlich amüsierte. Wenig später erhob er sich sogar im laufenden Spiel von seinem Sitz und massierte Raptors-Coach Nick Nurse an der Seitenlinie kurz die Schultern.

Wird Drake von der NBA bestraft?

Schon in der Partie zuvor stand er auf und rief etwas, mutmaßlich keine Liebesbekundungen, in Richtung von Antetokounmpo.

Anzeige

DAZN gratis testen und die NBA-Playoffs live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Ich weiß nicht wie oft er auf dem Feld ist. Es hört sich an, als ob es öfter ist als ich wahrnehme", sagte Bucks-Coach Mike Budenholzer als er auf Drakes Aktionen angesprochen wurde. Er ergänzte: "Es gibt gewiss keinen Platz für Fans , das ist es was Drake bei den Raptors ist, auf dem Feld. Es gibt Linien und Grenzen aus einem Grund und die Liga ist normalerweise ziemlich gut hinter solchen Vergehen her."

Drake reagiert auf Kritik

Zuvor hatte bereits der frühere Agent des Greek Freak, Georgios Dimitropoulos, auf Twitter gegen Drake ausgeteilt. Er habe "niemals so etwas respektloses" gesehen, schrieb er. Inzwischen hat Dimittropoulos den Post aber wieder gelöscht.

Drake reagierte auf die Kritik via Instagram. Dort likte er einen Fan-Kommentar in dem an die Regel der Miami Hurricans aus den 80-er Jahren erinnert wurde. "Wenn du nicht willst, dass dein Gegner feiert und tanzt, verhindere ihr Scoring und das Erreichen ihrer Ziele. Komm darüber hinweg und setze deinen Weg fort."

Nächstes Spiel ohne Störung

Nur einer bekam von dem ganzen Wirbel nichts mit: Raptors-Coach Nurse. "Ich habe nicht gewusst, dass ich an den Schultern massiert wurde, bis mir jemand das Bild gezeigt hat. Ich habe es nicht einmal gespürt. Ich war so im Spiel drin."

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

In Spiel fünf in der kommenden Nacht, das in der Bucks-Arena stattfindet, wird Drake nicht eingreifen können. Doch in Spiel sechs hat er noch einmal die Chance die Bucks zu stören.