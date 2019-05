NBA-Playoffs: Toronto Raptors werfen Philadelphia 76ers dank Leonard raus

Ring, Ring, Ring und noch einmal Ring - es muss sich für Spieler, Verantwortliche und Fans der Toronto Raptors und Philadelphia 76ers wie eine Ewigkeit angefühlt haben, die die Ball nach dem Wurf von Raptors-Superstars Kawhi Leonard rund um den Korb tanzte.

Nach der vierten Ring-Berührung entschied er sich dann doch durch die Reuse zu fallen, was die Fans der Raptors ausrasten ließ und die Sixers-Anhänger ins Tal der Tränen stürzte. Denn dieser Buzzerbeater in Spiel 7 der Playoff-Serie hatte soeben für den Einzig Torontos in die Conference Finals gesorgt.

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Anzeige

Mit 92:90 (44:40) setzten sich die Raptors dank Leonard knapp gegen die Star-Truppe der Philadelphia 76ers um Joel Embiid, Ben Simmons und Jimmy Butler durch. Toronto darf nun mit den Milwaukee Bucks um den Einzug in die NBA Finals kämpfen.

So ausgelassen die Raptors den Sieg vor heimischer Kulisse feierten, so niedergeschlagen waren die Spieler der 76ers. Embiid sah man sogar weinend durch den Spielertunnel laufen. Seine Freundin versuchte ihn zu trösten, doch bei ihr flossen ebenfalls Tränen.

DAZN gratis testen und die NBA-Playoffs live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Mehr in Kürze...