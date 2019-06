Die New Orleans Pelicans haben im NBA-Draft wie erwartet Zion Williamson an erster Stelle ausgewählt.

Der Forward von Duke ist einer der gehyptesten Spieler der vergangenen Jahre, bei den Pelicans wird er nach dem Trade von Anthony Davis gemeinsam mit Lonzo Ball, Brandon Ingram und auch Jrue Holiday ein Spektakel versprechendes Team bilden.

22,6 Punkte, 8,9 Rebounds, 2,1 Steals und 1,8 Blocks legte Williamson in seiner ersten und einzigen Saison für das renommierte College im Schnitt auf das Parkett - und das bei einer Wurfquote von 68 Prozent.

"Das sind Gefühle, die ich kaum beschreiben kann. Ich hätte es mir nicht besser erträumen können", sagte Williamson, nachdem er von Commissioner Adam Silver im Barclays Center in Brooklyn als Erster ausgerufen worden war.

Mit dem zweiten Pick sicherten sich die Memphis Grizzlies Ja Morant (Murray State). Der Star-Point-Guard soll die Lücke schließen, die Mike Conley nach seinem Trade zu den Memphis Grizzlies hinterlassen hat.

Die New York Knicks wählten an dritter Position Williamsons Teamkollegen RJ Barrett.

Im weiteren Verlauf der Lottery gab es einige Trades. So waren die Atlanta Hawks nach einem Trade mit den Pelicans an vierter Stelle dran, sie entschieden sich für De'Andre Hunter (Virginia). Die Minnesota Timberwolves nahmen, nach einem Tauschgeschäft mit Phoenix, Jarrett Culver von Texas Tech an Sechs.

New Orleans wiederum erhielt durch den Trade mit Atlante den achten Pick und schnappte sich Jaxson Hayes.

Williamson wusste vor allem körperlich und durch seine unglaubliche Athletik zu überzeugen und trumpfte obendrein, trotz eines Körpergewichts von fast 130 Kilogramm, auch durch sein hervorragendes Ballhandling und eine gute Übersicht auf. Kein Wunder also, dass bereits erste Vergleiche zum jungen LeBron James gezogen werden.

Die Top Ten im Überblick:

1) New Orleans Pelicans: Zion Williamson (Duke)

2) Memphis Grizzlies: Ja Morant (Murray State)

3) New York Knicks: RJ Barrett (Duke)

4) Atlanta Hawks (Trade mit New Orleans): De'Andre Hunter (Virginia)

5) Cleveland Cavaliers: Darius Garland (Vanderbilt)

6) Minnesota Timberwolves (Trade mit Phoenx Suns): Jarrett Culver (Texas Tech)

7) Chicago Bulls: Coby White (North Carolina)

8) New Orleans Pelicans (Trade mit Atlanta): Jaxson Hayes (Texas)

9) Washington Wizards: Rui Hachimura (Gonzaga)

10) Atlanta Hawks: Cam Reddish (Duke)