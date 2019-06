NBA, Finals: Golden State Warriors siegen bei Toronto Raptors

Die Golden State Warriors haben in den NBA-Finals zurückgeschlagen.

In Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie gegen die Toronto Raptors gewannen die Warriors bei den Raptors mit 109:104. Doch neben dem ohnehin schon verletzten Kevin Durant droht den Dubs auch ein Ausfall von Klay Thompson, der mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld humpelte, und Kevon Looney (Brustverletzung).

"Es war ein großartiger Sieg. Jetzt müssen wir zuhause unseren Heimvorteil verteidigen und dort werden wir auch sehen, wie sich die ganzen Verletzungen entwickeln", erklärte Warriors-Coach Steve Kerr nach der Partie.

"Splash Brothers" glänzen

Bis zu seiner Verletzung bei einem Dreierversuch im vierten Viertel kam Thompson auf 25 Zähler und war damit Topscorer. Stephen Curry, der seine ersten sechs Versuche daneben setzte, kam auf 23 Zähler. Auf Seiten der Raptors war wieder einmal Kawhi Leonard mit 34 Punkten der beste Werfer.

In der heimischen Scotiabank Arena waren die Raptors in der ersten Hälfte die etwas bessere Mannschaft und gingen mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung in die Kabine. Zwei Minuten vor Ende des zweiten Viertels hatten sie sogar mit elf Zählern geführt.

Im dritten Viertel wurden die Raptors dann aber regelrecht überrannt. Andre Igoudala, Thompson und Draymond Green waren die Protagonisten eines imposanten 18:0-Laufes der Warriors. Aus einem 54:59-Rückstand wurde eine 72:59-Führung. Torontos Würfe fanden in diesem Zeitraum nicht den Weg durch den Korb. Erst mit noch etwas über sechs Minuten auf der Uhr konnten die Raptors ihre ersten Punkte in der zweiten Hälfte erzielen.

Raptors-Defense stellt Warriors vor Probleme

Im weiteren Verlauf kämpften sich Leonard und Co. aber wieder zurück in die Partie und konnten in der Schlussminute sogar auf 104:106 verkürzen. Dabei profitierten die Kanadier einerseits von Thompsons Fehlen und andererseits zeigte ihre, für NBA-Verhältnisse ungewöhnliche, Zonenverteidigung Wirkung bei den Warriors. Lediglich Curry wurde in Manndeckung genommen, der Rest der Dubs konnte zwar von der Dreier-Linie einigermaßen frei werfen, aber nicht in die Zone ziehen.

5,9 Sekunden vor dem Ende war es dann aber Igoudala per Dreier, der die Partie zu Gunsten des NBA-Champions der vergangenen zwei Jahre entschied.