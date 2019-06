NBA: LaVar Ball kritisiert Los Angeles Lakers nach Davis-Trade

Während viele NBA-Fans den Trade von Anthony Davis zu den Lakers positiv bewerten werden, ist LaVar Ball anderer Meinung.

Im Gegenzug für Davis sendeten die Lakers unter anderem Balls Sohn Lonzo zu den Pelicans, sehr zum Unmut seines Vaters.

LaVar Ball ätzt gegen Lakers

"Ich garantiere: Das wird der schlechteste Move sein, den die Lakers jemals gemacht haben und sie werden nie wieder eine Meisterschaft gewinnen", sagte LaVar bei ESPN.

Der frühere Basketballer ergänzte: "Sie werden es bereuen. Ich werde Spaß haben, weil ich euch allen gesagt habe, es kommt zum Crash. Jetzt sind die Lakers am Ende, aber zumindest hat mein Sohn das Bot verlassen, bevor es explodiert. Ich habe ihnen eine Chance gegeben. Ich sagte, dass wenn du drei Ball-Brüder holst, kannst du das überleben. Man hat Lonzo gehen lassen, oh, es wird ein kalter Tag in der Hölle. Vertraut und glaubt das."

Neben Lonzo Ball wurden auch Brandon Ingram und Josh Hart zu den Pelicans getradet.

Kritik an Ex-Lakers-Coach

Im Rückblick bewertete LaVar auch Lonzos Zeit bei den Lakers nach dem großen Hype um ihn zu Beginn. "Ich weiß was falsch lief. Das Coaching war der Anfang. Als ich sah, dass Luke Walton ihm nicht mehr vertraut und ihn nach fünf oder sechs Minuten wieder rausnimmt. Und auch im vierten Viertel nicht auf ihn setzt. Er hat niemals zuvor so wenig gespielt", erhebt der Vater Vorwürfe in Richtung von Ex-Lakers-Coach Luke Walton.

Bei den Pelicans werde er dem mutmaßlichen Nummer-Eins-Pick Zion Williamson helfen können. "Er wird ihn so viel besser machen, als jeder erwartet. Lonzo wird ihm das Feintuning verpassen."

Bei den Lakers fällt sein Fazit eindeutig aus. Sie seien "bekannt dafür, großartige Spieler loszuwerden." Diese seien bei ihrem neuen Team "viel besser."