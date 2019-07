NBA-Star Enes Kanter von den Boston Celtics hat am Mittwochabend mitgeteilt, dass sein Basketball-Camp in New York abgesagt werden musste.

Der Grund dafür: Das Islamische Zentrum, in dem das freie Angebot für Kinder stattfinden sollte, erhielt offenbar Drohungen vom Türkischen Konsulat in New York.

Kanter sagte in der in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung, dass er das Camp für über 300 Kinder "als Teil der Wohltätigkeit und um allen Gemeinschaften etwas zurückzugeben" leiten sollte. Nachdem die Moschee bedroht wurde und Menschen in der Türkei dazu ermutigt wurden, anzurufen und Drohungen zu hinterlassen, habe man sich für eine Absage der Veranstaltung entschieden.

Das Camp wäre das 34. gewesen, das Kanter in diesem Sommer in 25 Staaten durchgeführt habe, sagte er. Der 27-Jährige sei auch enttäuscht, dass die Moschee nicht die Polizei informierte und stattdessen "etwas Positives für die Kinder absagte."

Kanter gilt in seiner Heimat als unerwünschte Person, da er immer wieder öffentlich Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan kritisiert. 2017 war ihm die Staatsbürgerschaft in seiner Heimat aberkannt worden.

In den NBA-Playoffs hatte der türkische Fernsehsender S Sport wegen Kanter, der damals noch für Portland spielte, auf die Ausstrahlung des Duells zwischen den Golden State Warriors und den Portland Trail Blazers im Western Conference Finale verzichtet.

In der regulären Saison war Kanter zudem nicht zu Spielen nach London und Toronto gereist, weil er Angst hatte, getötet zu werden.