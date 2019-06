Kevin Durant hat bereits in der ersten Stunde der Free Agency über die Instagram-Plattform "The Boardroom" die Entscheidung über seine Zukunft bekanntgegeben - und die hat es in sich.

Der 30-Jährige wird bei den Brooklyn Nets unterschreiben und die Golden State Warriors verlassen.

Damit bestätigte Durant die bereits zuvor vermeldeten Informationen von ESPN-Experte Adrian Wojnarowski.

Bei den Nets trifft er auf prominente neue Teamkollegen: Nach übereinstimmenden Medienberichten sollen auch Durants guter Freund DeAndre Jordan (New York Knicks) sowie Kyrie Irving (Boston Celtics) vor einer Unterschrift in Brooklyn stehen. Damit hätten die Nets ein Super-Team beisammen.

Durant soll in New York in vier Jahren 164 Millionen Dollar verdienen, Irving 141 Millionen in ebenfalls vier Jahren.

Der Forward fällt jedoch wegen eines in den NBA-Finals zugezogenen Achillessehnenrisses mindestens ein halbes Jahr aus.

Laut Marc Stein von den New York Times hätten die Golden State Warriors ihrem Starspieler einen Max-Kontrakt über fünf Jahre und 221 Millionen Dollar angeboten. Dieser entschied sich aber für eine neue Herausforderung.