Noch hat Basketball-Phänomen Zion Williamson kein einziges Spiel in der NBA bestritten und schon sorgt der Nummer-1-Pick mit einer Aussage für Aufsehen.

"Ich habe mir immer gesagt, dass ich bei einem Team bleiben möchte", sagte der 19-Jährige gegenüber Macklin Stern von Complex. Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

"Ich bin mit Kobe Bryant und Dirk Nowitzki aufgewachsen und habe es geliebt, wie sie es gemacht haben. Ich denke auch, dass jeder Fan von Michael Jordan die Zeit bei den Wizards aus dem Gedächtnis gestrichen hat", so Williamson weiter.

Die lange Verweildauer von Bryant und Nowitzki bei ihren jeweiliges Teams scheint den 19-Jährigen beeindruckt zu haben. Bryant verbrachte insgesamt 20 Jahre bei den Lakers, Nowitzki blieb sogar ganze 21 Jahre bei den Dallas Mavericks.

Williamson will bei Pelicans bleiben

Williamson kann sich dies offenbar auch bei seinem neuen Arbeitgeber in New Orleans vorstellen. "Meine Absicht ist, dass ich meine gesamte Karriere bei den Pelicans verbringen möchte."

Dass dies unter Umständen aber auch nicht klappen könnte, ist Williamson durchaus bewusst. "Wenn etwas passiert, dann würde ich New Orleans nicht verlassen, weil ich es hier nicht mag. Es wäre dann rein geschäftlicher Natur", so der Nummer-1-Pick weiter.

In der vergangenen Saison brillierte der in North Carolina geborene Forward am College. Im Trikot der Duke Blue Devils legte er im Schnitt 22,6 Punkte und 8,9 Rebounds auf und sicherte sich dabei alle wichtigen Auszeichnungen im College-Basketball.