Es ist wieder soweit: Am 22. Oktober fällt der Startschuss für die neue NBA-Saison.

In der Off-Season haben mehrere spektakuläre Trades die Basketball-Welt erschüttert und die Karten um die Playoffs völlig neu gemischt. Einige der größten Stars der Liga gehen für neue Teams auf Punktejagd. Fans dürfen sich also auf eine spannende Saison freuen, in der bestimmt schon bald der nächste Rekord gebrochen und Meilensteine gesetzt werden.

SPORT1 zeigt vor dem Saisonstart die wichtigsten bestehenden Rekorde in der besten Basketball-Liga der Welt.

Anzeige

Teamrekorde in der NBA in der Regular Season

Rekorde All-Time

Längstes Spiel: Indianapolis Olympians vs. Rochester Royals (heute Sacramento Kings) am 6. Januar 1951, 78 Minuten Spieldauer mit sechs Overtimes, Endstand: 75:73

Meiste Punkte in einem Spiel (mit Overtime): 186 Punkte der Detroit Pistons vs. Denver Nuggets am 13. Dezember 1983

Meiste Punkte in einem Spiel (ohne Overtime): 173 Punkte der Boston Celtics vs. Minneapolis Lakers am 27. Februar 1959 und der Phoenix Suns vs. Denver Nuggets am 10. November 1990

Wenigste Punkte in einem Spiel: 49 Punkte der Chicago Bulls vs. Miami Heat am 10. April 1999

Meiste Punkte in einem Viertel: 58 Punkte der Buffalo Braves bei den Boston Celtics am 20. Oktober 1972

Wenigste Punkte in einem Viertel: Zwei Punkte der Dallas Mavericks bei den Los Angeles Lakers am 6. April 1997 und der Golden State Warriors vs. Toronto Raptors am 8. Februar 2004

Meiste getroffenen Dreier in einem Spiel: 27 der Houston Rockets vs. Phoenix Suns am 7. April 2019

Meiste getroffenen Freiwürfe in einem Spiel: 61 der Phoenix Suns vs. Utah Jazz am 9. April 1990

Meiste Rebounds in einem Spiel: 109 der Boston Celtics vs. Detroit Pistons am 24. Dezember 1960

Meiste Assists in einem Spiel: 53 der Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons am 26. Dezember 1978

Meiste Steals in einem Spiel: 27 der Seattle SuperSonics vs. Toronto Raptors am 15. Januar 1997

Meiste Blocks in einem Spiel: 23 der Toronto Raptors vs. Atlanta Hawks am 23. März 2001

Meiste Turnover in einem Spiel: 45 der San Francisco Warriors vs. Boston Celtics am 9. März 1971

Meiste Fouls in einem Spiel: 52 der Utah Jazz bei den Phoenix Suns am 9. April 1990

Meiste Disqualifikationen in einem Spiel: 8 der Syracuse Nationals vs. Baltimore Bullets am 15. November 1952

Rekorde in einer Saison

Beste Bilanz: 73-9 der Golden State Warriors in der Saison 2015/16

Schlechteste Bilanz: 7-59 der Charlotte Bobcats in der Saison 2011/12

Meiste Niederlagen: 73 der Philadelphia 76ers in der Saison 1972/73

Wenigste Siege: 6 der Providence Steamrollers in der Saison 1947/48

Längste Siegesserie: 33 Spiele der Los Angeles Lakers vom 5. November 1971 bis 7. Januar 1972

Längste Niederlagenserie: 28 Spiele der Philadelphia 76ers über zwei Regular Seasons vom 27. März 2015 bis 29. November 2015

Meiste Punkte pro Spiel: 126.5 der Denver Nuggets in der Saison 1981/1982

Wenigste Punkte pro Spiel: 81.9 der Chicago Bulls in der Saison 1998/99

Meiste Rebounds pro Spiel: 80.2 der Boston Celtics in der Saison 1959/60

Meiste Steals pro Spiel: 12.9 der Phoenix Suns in der Saison 1977/78

Meiste Blocks pro Spiel: 8.7 der Washington Bullets in der Saison 1985/86

Meiste Turnover pro Spiel: 24.5 der Denver Nuggets in der Saison 1976/77

Jetzt aktuelle NBA-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Einzelrekorde in der NBA in der Regular Season

Rekorde All-Time

Meiste Minuten in einem Spiel gespielt: 69:00 von Dale Ellis (Seattle SuperSonics) am 9. November 1989

Meiste Punkte in einem Spiel: 100 Punkte von Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) am 2. März 1962

Meiste Punkte in einem Spiel in der heutigen Zeit: 81 Punkte von Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) am 22. Januar 2006

Meisten Punkte in einem Spiel von der Bank: 51 Punkte von Jamal Crawford (Phoenix Suns) am 9. April 2019

Meiste Punkte in einem Spiel bei einem Triple-Double: 60 Punkte von James Harden (Houston Rockets) am 30. Januar 2018

Schnellstes Triple-Double: 14:33 Minuten von Nikola Jokic (Denver Nuggets) am 15. Februar 2018

Meiste getroffene Dreier in einem Spiel: 14 von Klay Thompson (Golden State Warriors) am 29. Oktober 2018

Meiste getroffene Freiwürfe in einem Spiel: 28 von Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) am 2. März 1962 und von Adrian Dantley (Utah Jazz) am 4. Januar 1984

Meiste Rebounds in einem Spiel: 55 von Wilt Chamberlain (Philadelphia Warriors) am 24. November 1960

Meiste Assists in einem Spiel: 30 von Scott Skiles (Orlando Magic) am 30. Dezember 1990

Meiste Steals in einem Spiel: 11 von Larry Kenon (San Antonio Spurs) am 26. Dezember 1976 und von Kendall Gill (New Jersey Nets) am 3. April 1999

Meiste Blocks in einem Spiel: 17 von Elmore Smith (Los Angeles Lakers) am 28. Oktober 1973

Rekorde in einer Saison

Meiste Siege eines Spielers: 73 von Draymond Green in der Saison 2015/16

Meiste Siege eines Trainers: 73 von Steve Kerr in der Saison 2015/16

Meiste gespielte Minuten: 3882 von Wilt Chamberlain in der Saison 1961/62

Meiste Punkte: 4029 von Wilt Chamberlain in der Saison 1961/62

Meiste 50-Punkte-Spiele: 45 von Wilt Chamberlain in der Saison 1961/62

Meiste 40-Punkte-Spiele: 63 von Wilt Chamberlain in der Saison 1961/62

Meiste Punkte aus dem Feld: 1597 von Wilt Chamberlain in der Saisob 1961/62

Meiste getroffene Freiwürfe: 840 von Jerry West in der Saison 1965/66

Meiste getroffene Dreier: 402 von Steph Curry in der Saison 2015/16

Meiste Rebounds: 2149 von Wilt Chamberlain in der Saison 1960/61

Meiste Assists: 1164 von John Stockton in der Saison 1990/91

Meiste Steals: 301 von Alvin Robertson in der Saison 1985/86

Meiste Dunks: 306 von Rudy Gobert in der Saison 2019/19

Meiste Turnovers: 464 von James Harden in der Saison 2016/17

Meiste Disqualifikationen: 26 von Don Meineke in der Saison 1952/53

Meiste Triple-Doubles: 42 von Russell Westbrook in der Saison 2016/17

Karriere-Rekorde

Meiste Spiele: 1611 von Robert Parish

Meiste Spiele für ein Team: 1522 von Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

Meiste Saisons: 21 von Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett, Vince Carter und Dirk Nowitzki

Meiste Saisons für ein Team: 21 von Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

Meiste Siege eines Spielers: 1074 von Kareem Abdul-Jabbar

Meiste Niederlagen eines Spielers: 729 von Moses Malone

Meiste gespielte Minuten: 57446 von Kareem Abdul-Jabbar

Meiste Punkte: 38,387 von Kareem Abdul-Jabbar

Meiste Punkte für ein Team: 36374 von Karl Malone (Utah Jazz)

Meiste 60+-Punkte-Spiele: 32 von Wilt Chamberlain

Meiste 50+-Punkte-Spiele: 118 von Wilt Chamberlain

Meiste 40+-Punkte-Spiele: 271 von Wilt Chamberlain

Meiste 30+-Punkte-Spiele: 562 von Michael Jordan

Meiste Dreier: 2973 von Ray Allen

Meiste Freiwürfe: 9787 von Karl Malone

Meiste Rebounds: 23924 von Wilt Chamberlain

Meiste Assists: 15806 von John Stockton

Meiste Steals: 3265 von John Stockton

Meiste Blocks: 3830 von Hakeem Olajuwon

Meiste Turnover: 4524 von Karl Malone

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Rookie-Rekorde

Jüngster Spieler mit NBA-Debtüt: Andrew Bynum mit 18 Jahren und 6 Tagen für Los Angeles Lakers am 2. November 2005

Jüngster Spieler mit NBA-Debüt als Starter: LeBron James mit 18 Jahren und 303 Tagen für Cleveland Cavaliers am 29. Oktober 2003

Jüngster Starter: Kobe Bryant mit 18 Jahren und 158 Tagen für Los Angeles Lakers am 28. Januar 1997

Meiste Punkte eines Rookies pro Spiel: 37.6 von Wilt Chamberlain in der Saison 1959/60

Meiste Punkte eines Rookies in einem Spiel: 58 von Wilt Chamberlain für Philadelphia Warriors am 25. Januar 1960 und 21. Februar 1960

Meiste Punkte in einem NBA-Debüt: 43 von Wilt Chamberlain für Philadelphia Warriors am 24. Oktober 1959

Teamrekorde in der NBA in den Playoffs

Meiste Titel: 17 von Boston Celtics

Meiste Finalteilnahmen: 31 von Los Angeles Lakers

Beste Finalsserie: 6-0 der Chicago Bulls

Meiste Saisons ohne Playoff-Teilnahme: 35 von Golden State Warriors

Einzelrekorde in der NBA in den Playoffs

Rekorde in einer Saison

Meiste Punkte in einem Spiel: 63 von Michael Jordan (Chicago Bulls) am 20. April 1986

Meiste Rebounds in einem Spiel: 41 von Wilt Chamberlain (Philadelphia 76ers) am 5. April 1967

Meiste Assists in einem Spiel: 24 von Magic Johnson (Los Angeles Lakers) am 15. Mai 1984

Karriere-Rekorde

Meiste Punkte: 6911 von LeBron James

Meiste Dreier: 470 von Steph Curry

Meiste Freiwürfe: 1627 von LeBron James

Meiste Rebounds: 4104 von Bill Russell

Meiste Assists: 2346 von Magic Johnson

Meiste Steals: 419 von LeBron James

Meiste Blocks: 568 von Tim Duncan

Meiste Turnovers: 866 von LeBron James