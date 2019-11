Carmelo Anthony steht vor der Rückkehr in die NBA! Der 35-Jährige soll laut ESPN einen ungarantierten Vertrag bei den Portland Trail Blazers erhalten.

Die Blazer hatten in der Vergangenheit bereits mehrfach versucht, Anthony für sich zu gewinnen, als er noch bei den New York Knicks war. Zuletzt stand der ehemalige Knicks-Star in der vergangenen Saison bei den Houston Rockets unter Vertrag. Allerdings endete die Zusammenarbeit bereits nach zehn Spielen. Seit dem ist der zehnmalige All-Star auf der Suche nach einem neuen Klub.

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Anzeige

Der 35-Jährige wird sich den Blazern auf ihrem bevorstehenden Sechs-Spiele-Auswärtstrip anschließen, der am Samstag gegen San Antonio beginnt. Portland liegt mit vier Siegen und acht Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Western Conference, nachdem sie die letzten beiden Spiele verloren hatten.

Nach der Verletzung von Zach Collins waren die Trail Blazers auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive.

In seinen insgesamt 16 Jahren in der NBA kommt Anthony im Schnitt auf 24 Punkte, 6,5 Rebounds und 3 Assists.