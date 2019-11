Luka Doncic hat es wieder getan!

Gegen die San Antonio Spurs hat der Superstar der Dallas Mavericks in der NBA einmal mehr eine Gala-Vorstellung aufs Parkett gezaubert und sein Team in einem Krimi zum 117:110-Sieg geführt. Der Slowene sorgte dabei mit 42 Punkten für einen Karriere-Bestwert und legte zudem mit zwölf Assists und elf Rebounds ein Triple-Double auf - bereits das sechste in der noch jungen Saison!

Doncic ist der erste Spieler in der Geschichte der Mavs, dem ein Triple-Double mit 40 Zählern oder mehr gelungen ist und schließt sich Lakers-Star LeBron James an, dem dieses Kunststück im Alter von unter 21 Jahren gelungen ist. Aber damit nicht genug: Der Forward verwandelte auch noch den entscheidenden Wurf in einer umkämpften Partie. 26,5 Sekunden vor dem Buzzer versenkte Doncic einen Dreipunktewurf zur 115:110-Führung und sorgte somit für die Entscheidung.

Spurs mit Aufholjagd gegen Mavericks

Unterstützung bekam der 20-Jährige von Dorian Finney-Smith mit 22 Punkten und Kristaps Porzingis mit 18 Zählern. Bei den Gästen sorgte DeMar DeRozan mit 36 Punkten für einen Saison-Bestwert und führte die Aufholjagd der Spurs an, die nach dem dritten Viertel bereits mit 79:93 zurücklagen und sich im letzten Durchgang noch bis auf zwei Punkte herankämpfen konnten.

Für die Spurs war es bereits die achte Niederlage im neunten Spiel - der schlechteste Saisonstart seit der Spielzeit 1996/97.