In einem spannenden Match setzten sich die Clippers auswärts mit 111:106 durch. Alles voran Kawhi Leonard zauberte eine Gala-Vorstellung aufs Parkett und glänzte mit 35 Punkten, zwölf Rebounds und fünf Assists. Besonders im letzten Viertel drehte der Small Forward auf und hatte mit elf Punkten entscheidenden Anteil am Sieg.

Auch die Statistiken des 28-Jährigen konnten sich sehen lassen: Elf von 19 Versuchen aus dem Feld und fünf von sieben Würfen von Downtown waren von Erfolg gekrönt. Von der Linie blieb Leonard fehlerfrei.

Clippers egalisieren Rückstand bei Lakers

Obwohl die Clippers zur Halbzeit mit zwölf Zählern zurücklagen und selbst rund sieben Minuten vor dem Ende noch einem Rückstand hinterherliefen, drehten sie die Partie am Ende noch zu ihren Gunsten. "Es fühlte sich fast so an, als würden wir auf den richtigen Moment warten und versuchen, uns einen Lauf zu erarbeiten", analysierte Clippers-Coach Doc Rivers nach der Partie. "Das ist etwas, was man braucht, wenn es gerade nicht läuft. Man muss einfach durchhalten und das haben wir heute getan."

Bei den Lakers war Kyle Kuzma mit 25 Punkten bester Werfer. Superstar LeBron James drehte erst spät auf und schrammte mit 23 Zählern, zehn Assists und neun Rebounds nur knapp am Triple-Double vorbei. Unterstützung gab es von Anthony Davis mit 24 Punkten.

"Sie wollten es mehr", lautete Davis' Fazit. "Wir haben am Ende viele Fehler gemacht, mentale Fehler - vorne und hinten. Das haben wir verschenkt." Für die Lakers war es bereits die vierte Niederlage in Folge.

Celtics gewinnen bei Raptors

Nationalspieler Daniel Theis und die Boston Celtics haben ihr Weihnachtsduell mit NBA-Champion Toronto Raptors souverän gewonnen.

In Kanada setzten sich die Gäste mit 118:102 durch und festigten durch den vierten Sieg in Serie Platz zwei in der Eastern Conference. Bester Werfer der Partie war Jaylen Brown mit 30 Punkten. Theis erzielte 13 Punkte, dazu sammelte er sechs Rebounds. Nach dem Sieg wartete bereits der Flieger auf die Celtics. "Hoffentlich sind wir abends wieder zu Hause und können Zeit mit unseren Familien verbringen", hatte Theis vor der Partie gesagt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Boston spielfrei, weiter geht es für den Rekordmeister am 27. Dezember gegen die Cleveland Cavaliers.