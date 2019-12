Eine einmal mehr herausragende Leistung von Giannis Antetokounmpo hat den Milwaukee Bucks den zwölften Sieg in Folge beschert.

Gegen die New York Knicks feierten die Bucks einen dominanten 132:88-Sieg, der "Greek Freak" kam am Ende in nur 22 Minuten auf 29 Punkte und 15 Rebounds.

Dass es nicht mehr wurden, lag an der frühen Auswechslung des Forwards gegen Ende des dritten Viertels. Bereits knapp fünf Minuten vor der Halbzeit hatte Antetopounmpo ein Double-Double geschafft, sein 20. in der aktuellen Saison.

Beste Bilanz aller NBA-Teams

Durch den Sieg haben die Bucks nun die beste Bilanz aller NBA-Teams, eine längere Siegesserie haben die Bucks seit der Saison 1981/82 nicht mehr geschafft.

Die Knicks enttäuschten dagegen vor allem zu Beginn auf ganzer Linie, lediglich vier von 24 Versuchen fanden im mit 15:33 verlorenen ersten Viertel ihr Ziel.

Die Philadelphia 76ers haben derweil ihren zehnten Heimsieg im zehnten Spiel gefeiert. Gegen die Utah Jazz setzten sich die Sixers mit 103:94 durch, Tobias Harris war mit 26 Punkten Topscorer der Partie.