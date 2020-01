Die Oklahoma City Thunder um den deutschen Nationalspieler Dennis Schröder haben die dritte Heimniederlage in Serie kassiert.

Gegen die Miami Heat musste sich die Franchise mit 108:115 geschlagen geben. Schröder, der von der Bank kam, zeigte dabei einmal mehr eine ansprechende Leistung und legte 18 Punkte, sieben Rebounds und acht Assists auf. Bester Werfer bei OKC war Danilo Gallinari mit 27 Punkten, Shai Gilgeous-Alexander legte 18 Zähler auf.

Thunder-Star Chris Paul blieb mit 14 Punkten, drei Rebounds und sechs Assists vergleichsweise blass. "Sie waren körperlicher. Sie haben uns einfach vom Sprungball an geschlagen", resümierte der Point Guard nach der Partie. Und über die aktuelle Heimschwäche: "Wir müssen das ergründen. Denn das ist gerade echt sch***."

Rookie glänzt bei Maimi

Bei den Heat überzeugte erneut Rookie Kendrick Nunn mit 22 Zählern. Der Guard verwandelte neun seiner 17 Versuche aus dem Feld und drei von fünf Dreierwürfen. Kollege Jimmy Butler machte Nunns harte Arbeit für seine starken Leistungen verantwortlich. "Er ist ständig in der Halle und arbeitet an seinem Spiel. Er wird länger in dieser Liga spielen", lobte der 30-Jährige. Butler selbst legte mit 14 Zählern und zehn Rebounds ein Double-Double auf.

Rund acht Minuten vor dem Ende führte Miami bereits mit 105:83, als die Thunder zur Aufholjagd starteten und bis auf sieben Zähler verkürzten. Näher kam OKC allerdings nicht mehr heran.

"Heimmannschaften haben immer einen Lauf", sagte Heat-Coach Erik Spoelstra später. "Diese Mannschaft ist zu gut, zu gut gecoacht, zu viele gute Spieler. Aber man sieht unser Leistungsniveau. Es ist wohlverdient."

Bonga verliert mit Raptors

Trotz einer guten eigenen Leistung musste auch Isaac Bonga eine weitere Niederlage hinnehmen. Bei Meister Toronto Raptors unterlagen die Washington Wizards deutlich mit 111:140.

Bonga war mit 17 Punkten der zweitbeste Schütze und zugleich bester Rebounder (10), konnte die bereits dritte Niederlage nacheinander nicht verhindern.