Superstar Luka Doncic hat sich erneut am rechten Knöchel verletzt und wird die Partie gegen die Houston Rockets in der kommenden Nacht auf jeden Fall verpassen. Wie ESPN berichtet, soll ein MRT mehr Klarheit bringen, wie schwer Doncics Knöchel verletzt ist. Der Slowene soll in einer Trainingseinheit beim Zug zum Korb auf den Fuß eines Teamkollegen getreten sein und dabei umgeknickt sein.

Dem Bericht zufolge soll die Verletzung, der aus dem Dezember ähneln, als sich Doncic gegen die Miami Heat ebenfalls den rechten Knöchel verstauchte. Damals verpasste Doncic vier Spiele und musste im Training zehn Tage pausieren. Wie lange er nun fehlen wird ist unklar, allerdings wird er neben dem Duell gegen die Rockets wohl auch das Spiel gegen die Atlanta Hawks am Sonntag verpassen.

Dallas fehlt damit ihr Anführer, der in bisher 43 Einsätzen 28,8 Punkte, 9,5 Rebounds und 8,7 Assists pro Partie auflegte. Doncic wurde zudem erstmals für das All-Star-Game nominiert, das am 16. Februar in Chicago stattfindet. Mit 29 Siegen und 18 Niederlagen stehen die Mavs momentan auf Rang fünf im Westen, doch ein längerfristiger Ausfall von Doncic könnte diese Position in Gefahr bringen.