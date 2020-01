Zion Williamson hat sein vielumjubeltes und lange herbeigesehntes Debüt in der NBA gegeben.

Das 19-Jährige Super-Talent stand beim Spiel seiner New Orleans Pelicans gegen die San Antonio Spurs erstmals auf dem Parkett, konnte die 117:121-Niederlage seines Teams gegen die Gäste aus Texas aber nicht verhindern. (Spielplan der NBA)

Dennoch lies Williamson in gerade einmal 18 Minuten auf dem Feld bereits erahnen, was die Fans in Zukunft von ihm erwarten können. So wurde er mit 22 Punkten am Ende gemeinsam mit Brandon Ingram bester Scorer seiner Mannschaft und legte zudem obendrein auch noch sieben Rebounds und drei Assists auf.

Meniskusoperation setzte Williamson lange außer Gefecht

Der Forward hatte sich nach nur einer Saison auf dem College Mitte April 2019 dazu entschieden, vorzeitig den Schritt in die NBA zu wagen und wurde dort erwartungsgemäß von den New Orleans Saints an erster Stelle gezogen.

Nach einer starken Pre-Season mit durchschnittlich 23,3 Punkten, 6,5 Rebounds, 2,3 Assists und 1,5 Steals in 27 Minuten pro Spiel musste er sich allerdings kurz vor Saisonbeginn einer Knieoperation in Folge eines Meniskusrisses unterziehen und fiel seitdem aus.

Während seiner dreimonatigen Reha arbeiteten die Coaches der Pels anschließend unter anderem intensiv mit ihm an seinem Laufstil, um damit weiteren Verletzungen vorzubeugen.

Williamson soll New Orleans in die Playoffs führen

In den kommenden Wochen und Monaten soll Williamson nun dabei mithelfen, die Pelicans doch noch in die Playoffs zu führen. Mit nur 17 Siegen aus 44 Spielen rangiert New Orleans aktuell in der Tabelle der Western Conference auf dem zwölften Platz. (Tabelle der NBA)

Die Statistikexperten von FiveThirtyEight beziffern die Chancen auf die Playoffs mit ihm auf immerhin 61 Prozent - und damit fast drei Mal höher als bei allen direkten Konkurrenten.

"Wir erwarten nicht, dass er auf einem weißen Pferd geritten kommt und unsere Franchise rettet", betonte Pelicans-Coach Alvin Gentry allerdings bereits vor dem Comeback seines Juwels.