Ab Donnerstag, 21 Uhr, geht nichts mehr. Die Trade-Deadline in der NBA steht kurz bevor.

Einige Topstars könnten noch getradet werden, darunter könnte mit Dennis Schröder auch ein Deutscher sein.

Der SPORT1-Ticker zur Trade-Deadline:

Anzeige

+++ Iguodala vor Trade zu Heat - folgt Gallinari? +++

Andre Iguodala hat wohl endlich ein neues Team gefunden.

NBA-Insider Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, dass der 36-Jährige von den Memphis Grizzlies zu den Miami Heat getradet wird. Iguodala hat dem Trade bereits zugestimmt, außerdem einigten sich die Parteien über einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Heat, der ihm 30 Millionen Dollar einbringt.

Als Teil eines Pakets geht dafür Justise Winslow zu den Grizzlies. Iguodala hat nach dem Abschied von den Golden State Warriors im Sommer kein Spiel für Memphis bestritten und hielt sich eigenständig fit.

Als die Trade-Spekulationen am Montag aufkamen, meinte Guard Dillon Brooks: "Ein Typ, der in unserem Team ist, will nicht in unserem Team sein. Ich kann es nicht erwarten, einen Weg zu finden, ihn zu traden. Dann können wir gegen ihn spielen und ich zeige ihm, für was Memphis steht."

Iguodala bestätigte den Trade bei The Undefeated quasi und meinte, er würde ein paar Tage brauchen, bis er wieder spielfähig sei. Außerdem freue er sich auf das Zusammenspiel mit Jimmy Butler. Iguodala gewann mit den Warriors 2015, 2017 und 2018 die Meisterschaft.

Weiterhin arbeiten Miami, Memphis und die Oklahoma City Thunder an einem Drei-Teams-Deal, der den Heat außerdem Danilo Gallinari bringen würde. Die Verhandlungen laufen und könnten sich bis zum Ende der Trade-Deadline um 21 Uhr ziehen.

+++ Lakers fragen wohl wegen Schröder an +++

Wie ESPN-Reporter Dave McMenamin berichtet, haben die Los Angeles Lakers bei den Oklahoma City Thunder wegen Dennis Schröder angefragt!

Allerdings soll OKC die Gespräche schnell abgeschmettert haben, da das Team nicht bereit ist, den Point Guard abzugeben. Es müsste ein adäquater Gegenwert geboten werden, den die Lakers aktuell nicht haben.

Wie die New York Daily News berichten, sollen die New York Knicks großes Interesse am deutschen Nationalspieler haben.

+++ Green und Kuzma für Marcus Morris? +++

Die Knicks wollen laut Brad Turner von den L.A. Times Kyle Kuzma von den Los Angeles Lakers und würde im Gegenzug Marcus Morris abgeben.

Damit aber die Gehälter stimmen, müsste L.A. zusätzlich Danny Green mit nach New York schicken (wo er vermutlich direkt an ein anderes Team abgegeben würde) - aber ob die Lakers ihn tatsächlich ziehen lassen?

Allerdings sind die Knicks auch an einem Deal mit dem zweiten Team aus Los Angeles interessiert. Marcus Morris soll für Landy Shamet an die Clippers abgegeben werden, wie ESPN-Experte Adrian Wojnarowski in seiner Trade-Show mit Zach Lowe bestätigte.

+++ Suns denken über Abgabe von Oubre Jr. nach +++

Kelly Oubre Jr. ist eine positive Überraschung im Team der Phoenix Suns und spielt in einer durchschnittlichen Suns-Saison überdurchschnittlich gut.

Trotzdem hört sich Phoenix laut New-York-Times-Reporter und NBA-Experte Marc Stein kurz vor der Trade-Deadline Angebote für den Small Forward an.

+++ Knicks weiter an Russell dran +++

Wie NBA-Insider Shams Charania berichtet, sind die New York Knicks weiter an D'Angelo Russell von den Golden State Warriors dran. Bislang habe aber keines der abgegebenen Angebote die Vorstellungen der Warriors erfüllt.

Das Gerücht kam bereits war ein paar Tagen auf, zu diesem Zeitpunkt hatte es geheißen, dass die Knicks unter anderem Kevin Knox, Frank Ntilikina und Bobby Portis angeboten hätten.

Die Warriors sollen aber eher ein Auge auf Mitchell Robinson geworfen haben, diesen wollen die Knicks aber nicht ziehen lassen.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

+++ Vier-Teams-Trade in der NBA +++

Clint Capela von den Houston Rockets spielt eine überragende Saison (knapp 14 Punkte und 14 Rebounds im Schnitt) und ist laut Wojnarowski Teil eines großen Vier-Teams-Deals. Capela und Teamkollege Nene gehen demnach zu den Atlanta Hawks - damit gehen die ebenfalls an Capela interessierten Dallas Mavericks leer aus.

Robert Covington (Minnesota Timberwolves) war ebenfalls von den Mavs umworben, schließt nun jedoch die durch Capela aufgetretene Kaderlücke bei den Rockets. Außerdem verlässt auch Center Jordan Bell die Timberwolves Richtung Houston und könnte dort Capela ersetzen.

Um Platz für Capela und Nene zu schaffen, entlassen die Hawks laut Wojnarowski Chandler Parsons, der in dieser Spielzeit lediglich fünf Matches absolviert hat.

Minnesota verstärkt sich derweil mit Malik Beasley, Juancho Hernangomez und Jarred Vanderbilt von den Denver Nuggets. Außerdem kommen Evan Turner und ein Erstrundenpick der Hawks nach Minnesota, um den Kader aufzufüllen.

Die Timberwolves geben Shabaz Napier, Noah Vonleh und Keita Bates-Diop an die Nuggets ab. Denver bekommt außerdem von den Rockets noch Gerald Green und einen Erstrundenpick.

Laut ESPN besteht bereits eine Einigung zwischen alle Teams, als nächstes werden die Spieler darüber informiert.

+++ Pelicans behalten Holiday wohl +++

Die New Orleans Pelicans dürfen sich zwar nach einer weiteren Niederlage (gegen die Milwaukee Bucks) immer weniger Hoffnungen auf die Playoffs machen, planen wohl aber trotzdem über das Trade-Fenster hinaus mit Jrue Holiday.

Bislang habe es noch kein Angebot gegeben, das "überwältigend genug" wäre, um den Pelicans den Abgang des Point Guards schmackhaft zu machen, twittert Wojnarowski.