Die Dallas Mavericks planen wohl einen Protest gegen die Wertung des Spiels gegen die Atlanta Hawks (107:111). Das berichtet ESPN.

"Wir werden die Angelegenheit komplett untersuchen", sagte ein NBA-Sprecher dem Portal. Erst wenn die Liga über den Protest der Mavs gegen die Wertung entschieden hat, soll über eine Strafe gegen Mavs-Besitzer Mark Cuban entschieden werden.

Nach der Heimpleite gegen die Hawks hatte Cuban via Twitter zum Rundumschlag ausgeholt und dabei heftige Kritik an den Schiedsrichtern geübt. Zudem droht Cuban eine Strafe, weil er während des Spiels auf das Spielfeld gelaufen sein soll.

In der Schlussminute hatten die Refeeres ein Goaltending der Hawks zunächst zählen lassen. Nach Ansicht der Videobilder hatten sie aber die Punkte aberkannt und stattdessen ein Dunk, der nach dem Goaltending passierte, zählen lassen. Nach der Partie erklärte ein Referee die Situation. "Der Ball berührte den Ring, also war es ein unbeabsichtigter Pfiff, weil es ein regulärer Block war. Weil Collins (er verwandelte den Dunk; Anm. d. Red.) bereits in der Bewegung war, als der Pfiff kam, zählte dies zum Spiel, also zählte der Korb."

Cuban hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Kritik an den Schiedsrichtern geübt und hat wohl bereits über zwei Millionen Dollar an Strafen gezahlt haben.

Die Mavs wären bereits das zweite Team, das in dieser Saison Protest einlegt. Zuvor hatte NBA-Boss Adam Silver den Einspruch der Houston Rockets abgeschmettert.