In Abwesenheit von Superstar Luka Doncic hat Kristaps Porzingis die Dallas Mavericks in der NBA zum Sieg geführt.

Beim 112:103 bei den Indiana Pacers gelang dem Letten mit 38 Punkten und zwölf Rebounds seine Saison-Bestleistung, mit sechs erfolgreichen Dreiern stellte er sogar seine Karriere-Bestleistung ein.

"So etwas möchte ich in der Zukunft gerne herausfinden, wie ich auch ohne Luka effektiv sein kann", erklärte Porzingis hinterher. "Daran haben wir gearbeitet. Ich bin jetzt in einem guten Rhythmus und will so weitermachen. Wir spielen ziemlich guten Basketball, bewegen den Ball, spielen aggressiv."

Anzeige

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Porzingis bemängelt Defensivleistung

Doncic fehlte wegen seiner Knöchelverletzung zum dritten Mal in Folge, der 20-Jährige muss insgesamt mindestens sechs Spiele pausieren.

Dennoch war Porzingis mit seiner Leistung nicht zu hundert Prozent zufrieden, Gegenspieler Domantas Sabonis gelangen 26 Punkte und zwölf Rebounds.

"Ich nehme die Defense sehr wichtig und ich denke, dass Sabonis mich einige Mal gut hat aussteigen lassen", meinte Porzingis. "Ich war einen halben Schritt zu spät bei diesen Würfen. Das enttäuscht mich, aber ich bin froh über den Sieg."

Gleiche Bilanz wie Pacers

Neben Porzingis überzeugte auch Tim Hardaway Jr. mit 25 Punkten, Maxi Kleber kam auch acht Rebounds und fünf Punkte.

Jetzt aktuelle Basketball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Die Mavericks setzten sich in einem stets engen Spiel Mitte des dritten Viertels leicht ab und gaben die Führung nicht mehr her. Fünf Minuten vor dem Ende kamen die Pacers zwar auf drei Punkte heran, Dallas schlug jedoch prompt zurück.

Mit 31:19 Siegen haben die Mavs nun die gleiche Bilanz wie die Pacers, das bedeutet Rang sechs im Westen. Indiana liegt im Osten auf dem fünften Platz.