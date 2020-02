Rückschlag für die Dallas Mavericks: Ohne ihren weiterhin verletzten Superstar Luka Doncic haben die Mavs eine bittere Niederlage in der NBA einstecken müssen.

Die Texaner unterlagen den Washington Wizards knapp mit 118:119 - und das, obwohl die Mavericks lange Zeit in Führung gelegen waren. (Tabelle der NBA)

Mit nur noch 90 Sekunden auf der Uhr betrug der Vorsprung der Mavs noch fünf Punkte, doch die Wizards konnten ausgleichen. Als Mavs-Guard Tim Hardaway Jr. 1,8 Sekunden vor Schluss an die Linie marschierte und zumindest einen Freiwurf traf, sah Dallas bereits wie der sichere Sieger aus.

Beal wird zum Matchwinner

Doch die Wizards konterten noch einmal und so gelang Starspieler Bradley Beal 0,2 Sekunden vor Ende der Partie der entscheidende Layup.

Mit 29 Zählern verpasste Beal sein achtes Spiel in Folge mit mindestens 30 Punkten denkbar knapp.

Bei Dallas blieb Superstar Kristaps Porzingis aufgrund von Foulproblemen für seine Verhältnisse blass und kam in 21 Minuten nur auf elf Punkte und neun Rebounds. Trotz einer gebrochenen Nase vor wenigen Tage spielte Porzingis ohne Gesichtsmaske.

Mavs lassen zu viele Dreier zu

Die Mavs verteidigten vor allem die Wizards-Würfe aus der Distanz nicht gut - Washingtons Spieler trafen 19 bei 38 Versuchen, also jeden zweiten.

"Wir müssen die Jungs einfach besser verteidigen. Wir dürfen nicht so viele völlig offene Dreier zulassen", zeigte sich Mavs-Forward Dorian Finney-Smith nach der Partie selbstkritisch.

Die Mavs sind nach der zweiten Niederlage in Folge nur noch Siebter in der Western Conference - der Abstand zu Rang neun ist allerdings noch deutlich. Dennoch wird es für die Mavs wichtig sein, bald Doncic einsatzbereit zu haben, was laut Trainer Rick Carlisle noch vor dem All-Star-Break denkbar ist.