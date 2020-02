Basketball-Profi Joel Embiid muss wegen einer obszönen Geste auf dem Spielfeld 25.000 Dollar Strafe zahlen. Das gab die Profiliga NBA bekannt.

Der Center der Philadelphia 76ers hatte seinem Gegenspieler Kevin Huerter am Montag in der Partie gegen die Atlanta Hawks (129:112) den Mittelfinger gezeigt, Huerter hatte ihm in den letzten Sekunden des vierten Durchgangs den Ball abgejagt.

Später entschuldigte sich Embiid in einem TV-Interview, ließ sich dann aber bei einem anderen Thema zu einem Schimpfwort hinreißen. Auch das ahndete die Liga. Der Kameruner Embiid war bester Werfer der Partei, mit 49 Punkten verbuchte er einen Karrierebestwert.