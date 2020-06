Superstar LeBron James wird gemeinsam mit anderen Profi-Athleten eine gemeinnützige Organisation gründen, die schwarze Wähler in den USA mobilisieren soll. Das sagte James der New York Times. Die Organisation soll "More Than A Vote" (Mehr als eine Stimme, Anm. d. Red.) heißen.

"Wir haben das Gefühl, dass wir Aufmerksamkeit bekommen. Nun ist es Zeit für uns, endlich einen Unterschied zu machen", sagte James fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl. Ziel sei es, Afroamerikaner dazu zu bewegen, sich für die Wahl zu registrieren und am 3. November auch im Wahllokal zu erscheinen.

"Ja, wir wollen, dass du rausgehst und deine Stimme abgibst, aber wir geben dir auch eine Anleitung. Wir geben dir die Hintergrundinformationen, wie man wählt und was die andere Seite anstellt, um dich aufzuhalten", so James.

Anzeige

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Der Star der Los Angeles Lakers, der in den aozialen Medien über 135 Millionen Follower hat, will seine Kanäle nutzen, um gegen Versuche vorzugehen, Minderheiten von der Wahl abzuhalten.