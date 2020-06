Rund einen Monat vor dem geplanten Restart der NBA in Orlando haben zwei positive Corona-Tests die Liga aufgeschreckt.

Jabari Parker und Alex Len von den Sacramento Kings gaben am Mittwochabend bekannt, positiv auf das Virus getestet worden zu sein.

"Vor einigen Tagen wurde ich positiv auf COVID-19 getestet und habe mich sofort in Chicago in Selbst-Isolation begeben, wo ich bleiben werde", erklärte Parker in einem vom Team herausgegebenen Statement. "Meine Genesung läuft und ich fühle mich gut. Ich freue mich darauf, meinen Teamkollegen wieder begegnen zu können, wenn wir für den Rest der NBA-Saison auf den Court zurückkehren werden."

Kings bei NBA-Restart dabei

Len gab in seiner Instagram-Story an, am Dienstag positiv getestet worden zu sein.

"Ich will den Sacramento Kings für ihre großartige Fürsorge danken und der NBA dafür, die Protokolle so gelegt zu haben, damit ich das Ergebnis so früh erfahre", sagte Len. "Ich habe mich in Quarantäne begeben und freue mich darauf, für gesund erklärt zu werden und zu meinen Teamkollegen zurückkehren zu können."

Die Kings (28:36) sind eines der 22 Teams, das ab 30. Juli die Restsaison in Florida beginnen wird.

Parker wurde nach einem Trade mit den Atlanta Hawks bislang nur einmal für die Kings eingesetzt, auch Len kam im Februar aus Atlanta und spielte bislang neun Partien für Sacramento.