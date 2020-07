Die Dallas Mavericks müssen im Testspiel gegen die Indiana Pacers auf Kristaps Porzingis verzichten.

Dem kongenialen Partner von Superstar Luka Doncic wurde laut Informationen von ESPN's Rachel Nichols eine eintägige Quarantäne verhängt, nachdem er vergessen hatte, den täglichen Corona-Test zu machen. Der 24-Jährige ist der erste Spieler, dem dieses Missgeschick während des Aufenthalts im Disney World in Orlando unterlief.

Die Teams der NBA bereiten sich in Florida auf den Restart der Saison vor. In der Nacht auf Freitag deutscher Zeit wird die Spielzeit mit dem Duell der New Orleans Pelicans gegen die Utah Jazz fortgesetzt.