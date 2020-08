Personeller Rückschlag für die Philadelphia 76ers im Saisonendspurt der NBA!

Das Team um Superstar Joel Embiid muss möglicherweise für den Rest der Spielzeit auf Ben Simmons verzichten. Wie ESPN berichtet, verlässt der Point Guard die Bubble in Disney World in Orlando, um sich einer Operation am linken Knie zu unterziehen.

Simmons hatte vergangene Woche in der Partie gegen die Washington Wizards eine Subluxation der Patellasehne erlitten. Wie lange der Australier ausfällt, ist schwierig zu prognostizieren.

Eine Rückkehr ins Spielgeschehen scheint derzeit nur möglich, wenn die Sixers einen tiefen Run in den Playoffs hinlegen. Mit aktuell Rang sechs im Osten können sie für die K.o.-Phase planen - allerdings ohne Simmons. (Tabellen der NBA)

Für den Spielmacher, der in der Saison im Schnitt bei 16,4 Punkten, 7,8 Rebounds und 8,0 Assists pro Spiel steht, nimmt Al Horford die Position in der Starting Five ein.