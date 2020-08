Bemerkenswerte Szene in der NBA.

Zum vierten Mal in seiner Karriere ist Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks des Feldes verwiesen worden. Im Spiel zwischen den Bucks und den Washington Wizards waren im zweiten Viertel erst drei Minuten gespielt, als der "Greek Freak" die Ejection kassierte.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Nach einem Rebound war es zunächst zu einem Gerangel gekommen, dann ertönte der Call Offensivfoul - mit dem sowohl Antetokounmpo als auch die Bucks nicht einverstanden waren. Noch während die dazugehörige Challenge lief, verpasste der aktuelle MVP dem Deutschen Moritz Wagner einen Kopfstoß und wurde des Parketts verwiesen.

Doch obwohl der Grieche damit große Teile des Spiels fehlte, gefährdet war der 123:113-Sieg der Bucks dennoch nicht. Mit 24 Punkten durfte sich Brook Lopez beim Führenden der Eastern Conference Topscorer nennen, bei den Wizards erzielte Rui Hachimura mit 20 Punkten die meisten Zähler.

Mo Wagner kam von der Bank aus auf sechs Punkte. Isaac Bonga, der in der Starting Five stand, brachte es auf zehn Zähler. (Spielplan der NBA)

Suns feiern nächsten Sieg

Neben den Bucks haben auch die Phoenix Suns ihren nächsten Sieg gefeiert. Gegen die Philadelphia 76ers siegten die Suns mit 130:117 und sind mit sieben Siegen in sieben Spielen in der NBA-Bubble weiterhin ungeschlagen. Die Playoff-Hoffnungen in Phoenix bleiben damit auch weiterhin am Leben.

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Devin Booker schwang sich mit 35 Zählern zum Topscorer der Suns auf, bei den Sixers, die ohne die verletzten Joel Embiid und Ben Simmons auskommen müssen, war Alec Burks mit 23 Punkten bester Werfer. (Tabelle der NBA)

Die Suns liegen aktuell mit der gleichen Differenz wie die Memphis Grizzlies auf Rang neun der Western Conference, die zur Qualifikation am Play-In-Tournament berechtigt. Der Tiebreaker geht jedoch an die Grizzlies. Philly ist bereits für die Playoffs qualifiziert.