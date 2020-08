Indiana geht im Dreierhagel unter!

Nach dem Sieg in Spiel eins feiern die Miami Heat auch im zweiten Match einen Erfolg. Mit dem 109:100-Sieg zieht die Franchise aus Florida in der Serie auf 2:0 davon.

Mann des Abends aus Sicht Miamis war Duncan Robinson. Die Nummer 55 der Heat hatte von Beginn an ein heißes Händchen und sorgte mit drei Dreiern zu Beginn für die ersten neun Punkte seines Teams. Gleich seinen ersten Wurf versenkte er nach 20 Sekunden aus knapp zehn Metern Entfernung.

Anzeige

Die NBA LIVE im TV auf SPORT1+ und im LIVESTREAM

Insgesamt kam der Shooting Guard auf 24 Punkte, die sich aus sieben Dreiern (bei acht Versuchen) und drei Freiwürfen zusammensetzten. Auch Jimmy Butler zeigte mit 18 Punkten, sieben Rebounds und sechs Assists eine starke Leistung. Damit überflügelte er auch seinen Gegenüber T.J. Warren, der am Ende auf 14 Punkte, sechs Rebounds und drei Assists kam.

Butler erklärt Fehde für beendet

Noch im Januar hatten sich die beiden einen verbalen Schlagabtausch geliefert, in dessen Verlauf Butler seinen Kontrahenten als "Müll" bezeichnet hatte. Diese Fehde hatte Butler bereits vor den Playoffs jedoch als erledigt abgetan.

"Mein Job ist nicht T.J. Warren. Mein Job heißt Indiana Pacers. Und mein Job ist es, den Miami Heat zu helfen, die Indiana Pacers zu schlagen", zeigte er sich fokussiert. Zweimal hat er seinen Job nun schon erledigt. Sollte ihm dies noch weitere zweimal gelingen, kann er neben Warren auch die Pacers aus seinem Gedächtnis streichen und seine ganze Aufmerksamkeit auf den nächsten Playoff-Konkurrenten richten. Dies wäre der Sieger aus dem Duell Milwaukee Bucks gegen die Orlando Magic.

DAZN gratis testen und die NBA live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Im zweiten Spiel des Abends ist Dennis Schröder im Einsatz. Mit seinen Oklahoma City Thunder will er nach der Auftaktniederlage gegen die Houston Rockets den ersten Sieg in den diesjährigen Playoffs feiern und in der Serie ausgleichen. (NBA, Playoffs: Houston Rockets - Oklahoma City Thunder, jetzt im SPORT1-Liveticker)