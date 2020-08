Das war eine Machtdemonstration - und auch zu Ehren von Kobe Bryant: (Spielplan der NBA-Playoffs)

Mit 135:115 haben die Los Angeles Lakers, ausstaffiert in einem Sonder-Trikot zu Ehren ihrer verunglückten Legende Kobe Bryant, in Spiel 4 der NBA-Playoffs gegen die Portland Trail Blazers einen beeindruckenden Sieg verbucht und sich in der Serie eine 3:1-Führung verdient.

Im Duell mit dem überragenden Superstar LeBron James sowie gegen den zweiten überragenden Lakers-Akteur Anthony Davis von Beginn stand Portland von Beginn an auf verlorenem Posten: Der King legte 30 Punkte, 10 Assists und 6 Rebounds aufs Parkett - und das in nur 28 Minuten.

LeBron und Davis unaufhaltsam

Bemerkenswert: Auch Davis hatte wegen Rückenproblemen bloß 18 Minuten Spielzeit, verbuchte dabei aber dennoch 18 Zählern, 5 Rebounds, 5 Assists und 2 Blocks.

Einen Abend zum Vergessen erlebte dagegen Damian Lillard: Der Starspieler der Blazers tauchte völlig unter angesichts von gerade mal 11 Punkten, erlitt zudem noch eine Knieverletzung, die ihn um seine Teilnahme in Spiel 5 bangen lassen.

Bereits in Spiel war es für Point Guard schlecht gelaufen, hatte sich Lillard den Ringfinger ausgekugelt und musste vorzeitig runter.

Lakers mit neuen Bestmarken

Überdies zeigten sich die Lakers in Rekordlaune: 80 Punkte in der ersten Halbzeit waren in ihrer Geschichte die zweitmeisten Punkte in einer Playoff-Hälfte. Zur Erinnerung: Den Rekord halten Magic Johnson und die 87er-Lakers mit 82 Punkten am 23. April 1987 gegen die Nuggets.

Mit 17 verwandelten Dreiern stellten die Lakers zugleich einen neuen Franchise-Playoff-Rekord auf (zuvor 14 in Spiel 2).