Zehn Monate hat sie gedauert, die reguläre NBA-Saison 2019/20. Nach knapp vier Monaten Pause inklusive eines Umzugs von 22 Mannschaften nach Orlando in eine sogenannte Bubble stehen nun die Playoffs vor der Tür.

Der Playoff-Kalender

Die erste Runde beginnt am Montag dem 17. August und endet am Sonntag dem 30. August. Bereits am Folgetag beginnen die Conference Semifinals. Diese finden vom 31. August bis zum 13. September statt.

Nach einem Tag NBA-Pause werden vom 15. bis 28. September die Conference Finals ausgetragen. Das erste Spiel der NBA Finals ist für den 30. September angesetzt. Der Meister wird somit erst im Oktober gekürt.

Denver macht den Auftakt

Den Auftakt machen am Montag dem 17. August um 19.30 Uhr deutscher Zeit die Denver Nuggets um Center Nikola Jokic. (NBA Playoffs, 1. Runde: Denver Nuggets - Utah Jazz, ab 19.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Diese treffen in der ersten Runde der Playoffs auf die ersatzgeschwächten Utah Jazz, die mit Bojan Bogdanovic auf einen ihrer verlässlichsten Schützen verzichten müssen. Bei den Nuggets konnten mit Bol Bol und Michael Porter Jr. zwei junge Spieler in der Bubble auf sich aufmerksam machen. Ob gerade Porter Jr. auch in den Playoffs eine tragende Rolle einnehmen kann, bleibt abzuwarten.

Der Meister gibt sich die Ehre

Im Anschluss an das Spiel der Nuggets gegen die Jazz beginnt der amtierende Meister, die Toronto Raptors, seine Mission Titelverteidigung. Um 22 Uhr deutscher Zeit treffen Siakam, Lowry und Co. Live auf Sport1+ auf die ersatzgeschwächten Brooklyn Nets, die ohne Kyrie Irving, Kevin Durant, DeAndre Jordan und Spencer Dinwiddie als krasser Aussenseiter in die Serie mit den Kanadiern gehen. (NBA Playoffs, 1. Runde: Toronto Raptors - Brooklyn Nets, ab 22.00 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im SPORT1-Liveticker)

Dank ihrer starken Defense sind die Raptors auch in diesem Jahr, trotz des Abgangs von Kahwi Leonard, ein ernstzunehmender Titelanwärter.

Die kommenden Spiele im Überblick:

Denver Nuggets - Utah Jazz (Mo., 17.8. um 19.30 Uhr)

Toronto Raptors - Brooklyn Nets ( Mo., 17.8. um 22.00 Uhr)

Boston Celtics - Philadelphia 76ers (Di., 18.8. um 00.30 Uhr)

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks (Di., 18.8. um 03.00 Uhr)

Milwaukee Bucks - Orlando Magic (Di., 18.8. um 19.30 Uhr)

Indiana Pacers - Miami Heat (Di., 18.8. um 22.00 Uhr)

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder (Mi., 19.8. um 00.30 Uhr)

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers (Mi., 19.8. um 03.00 Uhr)