Die Miami Heat haben nach einer weiteren spektakulären Aufholjagd einen großen Schritt in Richtung ihrer ersten NBA Finals seit 2014 gemacht.

Die Heat um ihren Star Jimmy Butler setzten sich in Spiel 2 der Conference Finals im Osten mit 106:101 gegen die Boston Celtics durch und sind damit nur noch zwei Siege vom Erreichen der NBA Finals entfernt.

Bei den Celtics um Nationalspieler Daniel Theis ist die Stimmung dagegen am Tiefpunkt, nachdem wie schon in Spiel 1 eine klare Führung in der zweiten Hälfte noch aus der Hand gegeben wurde.

Adebayo leitet Heat-Aufholjagd ein

Im zweiten Viertel lag Miami bereits mit 17 Punkten zurück, ehe im dritten Viertel Center Bam Adebayo übernahm und alleine 15 Punkte erzielte. Insgesamt gelangen den Heat in diesem Viertel 37 Punkte und damit 20 mehr als Boston.

Die Celtics kämpften sich mit einem 15:2-Lauf im vierten Viertel noch einmal zurück und lagen 4:25 Minuten vor Ende der Partie mit fünf Punkten in Führung – doch wie schon in Spiel 1 präsentierte sich Miami in den entscheidenden Minuten als abgezockteres Team.

Kabinenzoff bei den Celtics

Das hinterließ bei den Celtics deutliche Spuren und es kam zu einem lautstarken Kabinenzoff, wie US-Reporter übereinstimmend berichteten.

Laut Gary Washburn von The Boston Globe sollen Marcus Smart und einige weitere Spieler laut rumgeschrien sowie Gegenstände durch die Gegend geworfen haben.