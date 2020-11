Der sechsmalige NBA-Champion Golden State Warriors hat ambitionierte Pläne und will in der neuen Saison der Basketball-Profiliga die Hälfte der Zuschauerplätze in seiner Halle füllen. Diese Idee präsentierte Klubbesitzer Joe Lacob laut ESPN. Ins Chase Center passen bei Basketballspielen gut 18.000 Zuschauer.

Die Franchise will demnach bis zu 30 Millionen Dollar (rund 25 Millionen Euro) ausgeben, um Zuschauer, Spieler und Klub-Mitarbeiter vor dem Zugang zur neuen Arena in San Francisco testen zu lassen.

Geisterspiele wegen Corona seien für die Liga ein "ernstes, ernstes Problem", sagte Lacob, der Gesundheitswissenschaften studiert hat: "Es kann nicht noch mehrere Jahre so weitergehen. Denn wenn es mehrere Jahre so weitergeht, gibt es die NBA nicht mehr."

Anzeige

Bei den Warriors sollen PCR-Schnelltests zum Einsatz kommen. "Ich will versuchen, der Welt, vor allem der Sportwelt, und Kalifornien einen Weg aufzuzeigen", so Lacob. Die NBA startet am 22. Dezember in ihre neue Saison. In der Hauptrunde absolviert jedes Team 72 statt der üblichen 82 Spiele.