Die Dallas Mavericks entlassen ihren Fan-Liebling und Meister-Helden J.J. Barea. Das bestätigten Quellen gegenüber ESPN.

Die Mavs hatten den 36-Jährigen erst vergangenen Monat mit einem neuen Einjahresvertrag über 2,6 Millionen Dollar ausgestattet. Der Plan war aber wohl schon damals, Barea vor Saisonstart wieder zu entlassen, da die Franchise sonst 16 garantierte Verträge und damit einen zu viel gehabt hätten.

Dallas-Eigentümer Mark Cuban wollte Barea, neben Dirk Nowitzki einer der Schlüsselspieler des Meisterschaftsteams von 2011, für seine Leistungen und die Treue der vergangenen Jahre belohnen. Elf seiner 14 Spielzeiten in der NBA absolvierte der Puerto Ricaner bei den Mavericks.

Barea sei nach wie vor entschlossen, in dieser Saison in der NBA zu spielen, bevor er sich als Spieler zurückziehe und eine Karriere als Trainer anstrebe, so Quellen. Der Point Guard kam in der vergangenen Saison nach einem Achillessehnenriss im Januar 2019 nur auf 29 Einsätze.

Mavs mit Barea und Nowitzki Meister

Dennoch zeigte er mit durchschnittlich 7,7 Punkten und 3,9 Assists ordentliche Leistungen.

Vor allem seine Rolle als Führungspersönlichkeit und Mentor von Luka Doncic sowie anderen jungen Spielern war für die Mavericks von Bedeutung.

Barea belegt mit 637 gespielten Partien den fünften Platz in der Franchise-Geschichte der Mavericks - nur Nowitzki und ein Trio aus den 1980er Jahren (Brad Davis, Derek Harper und Rolando Blackman) haben mehr Spiele für die Mavs auf dem Konto.

Cuban hat bereits des Öfteren angedeutet, dass er sich vorstellen könne, dass Barea auch nach dem Ende seiner Spielerkarriere eine Rolle bei den Mavericks einnehmen wird.