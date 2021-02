Ein Dennis Schröder in Glanzform und ein überragender LeBron James haben Champion Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum 112:104-Sieg bei den Minnesota Timberwolves geführt. Schröder, der erneut in der Startformation stand, steuerte in 32:24 Minuten Spielzeit 24 Punkte, einen Rebound und drei Assists bei. James gelang mit 30 Punkten, 13 Rebounds und sieben Assists ein Double-Double.

Anthony Davis, neben James der zweite "Big Man" der Lakers, fällt voraussichtlich noch mindestens bis zur All-Star-Pause (5. bis 10. März) aus. Er leidet nach offiziellen Angaben an einer Verletzung der rechten Wade.

Der 27-Jährige war am Sonntag im Spiel gegen die Denver Nuggets mit schmerzverzerrtem Gesicht aus der Halle gehumpelt. Davis hatte zuvor bereits zwei Begegnungen wegen Problemen mit der Achillessehne verpasst, war dann aber auf das Parkett zurückgekehrt.

Davis war 2019 zu den Lakers gewechselt und hatte entscheidenden Anteil an der 17. Meisterschaft des Teams. In der laufenden Saison kam er in bisher 23 Spielen auf 22,5 Punkte im Schnitt.