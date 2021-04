Topstar Stephen Curry hat für eine Bestmarke in der Geschichte der Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gesorgt. Durch seine 53 Punkte beim 116:107-Sieg gegen die Denver Nuggets überholte Curry mit nun 17.818 Zählern den legendären Wilt Chamberlain (17.783) als besten Werfer in der Franchise-Geschichte der Warriors. "Das ist surreal, um ehrlich zu sein", sagte der dreimalige NBA-Champion.