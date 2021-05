Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber hat bei seinem Comeback mit den Dallas Mavericks einen erfolgreichen Auftakt in die Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert. Bei den Los Angeles Clippers setzte sich der Meister von 2011 mit 113:103 durch und ging in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung.

Bester Werfer der Mavericks war Luka Doncic mit 31 Punkten, dem Slowenen gelang mit zehn Rebounds und elf Assists ein Triple-Double. Kleber, der die letzten Spiele der regulären Saison aufgrund einer Knöchelverletzung verpasst hatte, steuerte sechs Zähler und neun Rebounds bei. Am Dienstag findet das zweite Spiel erneut in Los Angeles statt, bevor die Mavericks zweimal zu Hause antreten.