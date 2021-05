Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Chicago Bulls nach zuvor vier Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg gefeiert. Der sechsmalige NBA-Meister gewann in der nordamerikanischen Profiliga mit 120:99 bei den Charlotte Hornets und wahrte eine Minimal-Chance auf den Einzug in die Play-offs.

Theis lieferte in einer guten Mannschaftsleistung zwölf Punkte und sieben Rebounds ab, Center Nikola Vucevic kam als bester Werfer seines Teams auf 29 Zähler sowie 14 Rebounds. Sechs Spiele vor dem Ende der Hauptrunde haben die Bulls vier Siege weniger auf dem Konto als die Washington Wizards und die Indiana Pacers, die die Ränge neun und zehn der Eastern Conference belegen und es über den Umweg des Play-in-Turniers noch in die Meisterrunde schaffen könnten.

Klar auf Kurs Play-off sind die Dallas Mavericks. Ohne den weiter von Achillessehnenproblemen ausgebremsten Maximilian Kleber schlugen die Texaner die Brooklyn Nets 113:109 und festigten Rang fünf im Westen. Direkt dahinter liegen die Los Angeles Lakers, die weiter straucheln.

Ohne Dennis Schröder, der aufgrund des Corona-Protokolls seit Anfang Mai fehlt, erlitt der Meister bei der 94:118-Pleite beim Stadtrivalen Los Angeles Clippers den nächsten Rückschlag. Auch Superstar LeBron James konnte nicht auflaufen, Center Anthony Davis verletzte sich während des Spiels zudem am Rücken.