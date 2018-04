Der Arroganz-Anfall von Rosen im Video:

Arroganz-Anfall von Josh Rosen beim NFL-Draft 2018.

Der UCLA-Quarterback wurde in der ersten Runde von den Arizona Cardinals an Position zehn gepickt. Im Vorfeld der Talenteziehung wurde der 21-Jährige von den meisten Experten deutlich weiter vorne, meist unter den ersten drei Picks vermutet.

Ganz vorne sieht sich Rosen wohl auch selbst. Auf der Pressekonferenz nach dem Draft fand der Spielmacher deutliche Worte. "Vor mir wurden neun Fehler gemacht. Ich bin mir sicher, dass diese Teams im Laufe des nächsten Jahrzehnts erkennen werden, dass sie einen Fehler gemacht haben", gab sich Rosen beleidigt.

Rosen mit Kampfansage

Als die ersten drei Picks vorüber waren, und der Name Rosen noch nicht gefallen war, sei der Spielmacher "ziemlich angepisst" gewesen. "Ich war wirklich wütend. Ich habe es nicht gezeigt, habe versucht ruhig zu bleiben, cool und gelassen. Und ich habe mir gedacht, wenn mich ein Team auswählt, dann muss ich ein Lächeln aufsetzen und so tun, als sei ich glücklich", so der 21-Jährige.

Die Fans der Arizona Cardinals begrüßten ihren neuen Quarterback Josh Rosen äußerst freundlich © Getty Images

Als ihn dann der überraschende Anruf von den Cardinals erreichte, sei seine Gefühlswelt jedoch eine ganz andere gewesen: "All mein Ärger war verflogen und ich war einfach nur unglaublich glücklich, erleichtert und motiviert." Das einzige was der Quarterback anschließend noch tun wollte - in ein Flugzeug steigen und direkt nach Arizona fliegen und mit dem Training beginnen.

Die Cardinals haben bereits zwei Spielmacher in ihrem Kader, Sam Bradford und Mike Glennon. Auch an diese beiden sendete Rosen bereits eine Kampfansage. Es sei "offensichtlich", dass Rosen selbst die Position des Starting-Quarterbacks einnehmen wolle.