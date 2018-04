Das deutsche Football-Talent Equanimeous St. Brown wird der erste deutsche Passempfänger in der NFL.

Der 21 Jahre alte Wide Receiver wurde am Samstag beim Draft in Dallas, der Verteilung der jungen Hoffnungsträger auf die 32 Teams, überraschend spät an 207. Stelle von den Green Bay Packers gezogen.

Der 1,95 m große und extrem bewegliche Sohn einer deutschen Auswanderin ist in Kalifornien aufgewachsen. Er kommt von der renommierten Universität Notre Dame, am College wurde St. Brown neben seinen erstklassigen athletischen Fähigkeiten vor allem durch seine spektakulären Catches wie gegen Texas oder die Navy bekannt.

2016 wurde er zum Offensivspieler des Jahres gewählt. Dennoch verging am Samstag Runde um Runde im Auswahlverfahren, ohne dass seine Dienste gefragt waren. Erst in der sechsten Runde schlugen die Packers zu.

"Was die Teams angeht, bin ich komplett offen. Mein Wunsch wäre ein richtig guter Pocket Passer als Quarterback, wie Tom Brady. Das wäre cool." Einen richtig guten Spielmacher hat der viermalige Super-Bowl-Gewinner aus Wisconsin - Aaron Rodgers ist einer der Superstars der Liga.