Leichenfund bei einem NFL-Star!

Im Haus von Giants-Cornerback Janoris Jenkins wurde ein toter Mann entdeckt, das teilte die Staatsanwaltschaft in Bergen County, New Jersey mit. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen Freund der Familie (25), der mit Jenkins zusammen in dem Haus gelebt haben soll.

Genaue Angaben zum Geschehen machte die Polizei nicht, es soll sich aber nicht um einen natürlichen Tod, sondern um Mord handeln. Strangulation oder Erstickung wurden als mögliche Todesursache genannt. Die Ergebnisse der Obduktion stehen noch aus.

Leiche im Keller entdeckt

Laut TMZ wurde die Leiche von einem Handwerker im Keller des Hauses entdeckt. Das Anwesen von Cornerback Jenkins befindet sich in Fair Lawn, New Jersey, circa 15 Kilometer nördlich des MeLife-Stadions, in dem die Giants ihre Heimspiele austragen.

Jenkins selbst soll sich laut Angaben der Giants aktuell nicht in New York befinden. Seit dem Minicamp des Teams vor zwei Wochen hält sich der Pro Bowler in seinem Heimatstaat Florida auf. Dort spielte er am College auch für die Florida Gators.

Augenzeugen zufolge sammelten Polizeibeamte in der Garage des Anwesens Beweise. Außerdem wurde das Auto des Football-Profis genauer unter die Lupe genommen.

Janoris Jenkins hat 2016 bei den New York Giants einen Fünf-Jahres-Vertrag über mehr als 62 Millionen Dollar unterschrieben und wurde für den Pro Bowl nominiert. Vorher stand er bei den Rams unter Vertrag.