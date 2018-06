Skandal-Quarterback Johnny "Football" Manziel hat sein Profi-Comeback gefeiert.

Der Megaflop der Cleveland Browns kam im ersten Vorbereitungsspiel der Hamilton Tiger Cats in der Canadian Football League (CFL) zum Einsatz.

Nach zwei Auftritten in der eher amateurhaften Spring League durfte Manziel beim 18:36 gegen die Toronto Argonauts Starter Jeremiah Masoli - College-Star für die Oregon Ducks vor NFL-Spielmacher Marcus Mariota - ersetzen.

Manziel mit dezentem Comeback

Bei fünf Angriffsserien brachte Manziel zwar neun seiner elf Pässe für 80 Yards an den Mann, die Tiger-Cats erzielten jedoch keine Punkte, auch weil Manziel eine Intentional-Grounding-Strafe bekam.

An der gegnerischen Zwölf-Yard-Linie wollte er den Ball unter Druck wegwerfen, brachte ihn aber nicht zur Line of Scrimmage zurück. "Das war die schlechteste Entscheidung des Jahrhunderts. So etwas habe ich noch nie gesehen", wetterte Manziel in seiner bekannt aufbrausenden Art.

Megaflop in der NFL

Der immer noch erst 25-Jährige galt 2014 als große Quarterback-Hoffnung der Browns, wurde in der ersten Runde gedraftet, hatte aber auf und neben dem Feld große Probleme.

Immer wieder leistete er sich Alkohol-Exzesse, häusliche Gewalt gegen seine Freundin oder verbale Aussetzer.

Nach der Saison 2015 feuerten ihn die Browns, die NFL sperrte ihn kurz darauf für die ersten vier Spiele der Saison 2016 wegen der Einnahme verbotener Substanzen.

Nach einem Entzug und einer außergerichtlichen Einigung wegen tätlichen Angriffs versucht er nun ein Comeback.

Erster Interview-Ausraster in Kanada

Die Kontroversen folgen ihm allerdings auch nach Kanada. Weil er sich von einem Argonauts-Spieler provoziert sah, lederte er nach dem Spiel gleich mal Manziel-typisch zurück.

"Hört zu, ich lasse mich hier nicht rumschubsen. Du kannst mich anmachen, aber ich stecke nicht zurück. Ich bin hier, um Football zu spielen, ich lasse mich nicht wie scheiße behandeln", sagte Manziel.

Man darf gespannt sein, wie die Saison in Kanada für Manziel laufen wird.